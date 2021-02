Fortuna Sittard blijft maar winnen en drukt ADO Den Haag in het gedrang

Fortuna Sittard heeft zaterdag een eenvoudige zege geboekt in de Eredivisie. In eigen huis kwam de ploeg van Sjors Ultee nauwelijks in de problemen tegen ADO Den Haag, dat met een 2-0 nederlaag naar huis gestuurd werd. Bij de Hagenaars maakte Nasser El Khayati zijn rentree na een avontuur in het Midden-Oosten, maar de middenvelder kon een nederlaag niet voorkomen. Dankzij de zege klimt Fortuna, dat 31 punten heeft, voorlopig naar de negende plek op de ranglijst; ADO blijft met dertien punten steken op de zestiende positie.

Saillant genoeg was El Khayati laatste speler van ADO die in de Eredivisie wist te scoren tegen Fortuna Sittard. De middenvelder maakte op 24 augustus 2018 twee treffers bij de 3-1 overwinning op de Limburgers. In de vierde speelminuut liet El Khayati direct zijn voeten spreken toen hij een en fraaie voorzet afleverde bij Michiel Kramer, al slaagde de spits er niet in de kopbal te verzilveren. Na een klein kwartier spelen creëerden ook de gastheren de eerste gevaarlijke mogelijkheid, maar uiteindelijk stond er niemand bij de tweede paal om een voorzet van George Cox binnen te tikken.

Na een impasse van ruim tien minuten wist Fortuna de ban te breken. Mats Seuntjens bereikte met een harde inspeelpass Lisandro Semedo, die opendraaide richting het vijandige doel en doelman Martin Fraisl met een schot in de verre hoek verschalkte: 1-0. Enkele minuten voor het rustsignaal dacht Cox de marge zelfs te verdubbelen, maar aangever Semedo ontving de bal kort daarvoor in buitenspelpositie: geen treffer. De bezoekers, die in het eerste bedrijf geen schot op doel produceerden, kwamen na de openingstreffer nog maar weinig in het spel voor.

Aan het spelbeeld veranderde in de tweede helft weinig: Fortuna behield het initiatief; de bezoekers waren niet bij machte een doorbraak te forceren. Trainer Ruud Brood probeerde de goed georganiseerde Limburgse muur nog te slechten met onder meer het inbrengen van Ricardo Kishna, maar ook hij slaagde er niet in een nederlaag af te wenden. Uiteindelijk wist de thuisploeg de voorsprong tien minuten voor het einde te verdubbelen. Nadat Fraisl in eerste instantie nog redding wist te brengen op een kopbal van Seuntjens, moest de sluitpost het antwoord schuldig blijven op de rebound van Sebastian Polter: 2-0.