Van Persie is motivator voor FC Emmen: ‘Wil je een winnaar of een loser zijn?’

Zaterdag, 20 februari 2021 om 22:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:25

Robin van Persie heeft een kleine rol gespeeld in de eerste overwinning van FC Emmen in bijna een jaar tijd, zo onthult Caner Cavlan na afloop voor de camera van ESPN. De linkervleugelverdediger van Emmen, die zaterdagavond met zijn team van PEC Zwolle won (3-2), liet deze week een filmpje van Van Persie met motiverende woorden zien aan zijn ploeggenoten.

In het filmpje spreekt Van Persie over een voorval met zijn zoon Shaqueel, die speelt in de jeugd van Feyenoord. De zoon van Van Persie bleef op de bank in een verloren wedstrijd tegen leeftijdsgenoten van Ajax en zat na afloop mokkend in de auto bij zijn vader. "Hij was aan het klagen, over anderen, de trainer et cetera", legt Van Persie uit in het filmpje, dat afkomstig is uit een lezing die de recordtopscorer van Oranje afgelopen zomer gaf.

Van Persie gebruikte het moment om zijn zoon een levensles bij te brengen. "Toen zei ik: 'Shaquil, je klinkt als een loser, als je zo praat. Je geeft iedereen de schuld, maar ik hoor niets over jezelf. Winnaars nemen controle en kijken naar zichzelf, ze kijken waar ze zichzelf kunnen verbeteren. Je moet jezelf de vraag stellen: wil je een winnaar zijn, of wil je een loser zijn? Voor mij maakt het niet uit, want ik ben je vader. De enige taak die ik heb is om je klaar te maken voor het leven als je twintig bent. Ik hou hoe dan ook van je. Het maakt voor mij niet uit of je het maakt als een voetballer, of niet. Maar jij zegt dat dit je passie is, dus jij moet controle nemen over je leven, en stoppen met klagen.'"

Cavlan, die dit seizoen met FC Emmen tot zaterdag nog geen wedstrijd had gewonnen in de Eredivisie, liet het filmpje dus zien aan zijn ploeggenoten. "Ik had deze week een speech gegeven en daarbij het voorbeeld van Van Persie aangehaald. Hij had een mooi verhaaltje, je moet het maar kijken op YouTube", legt de 29-jarige vleugelverdediger uit. "Ik denk dat het in deze periode voor ons enorm belangrijk is om naar onszelf te kijken en om niet te wijzen naar anderen. Ik denk dat het filmpje wel wat heeft losgemaakt."