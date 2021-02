AZ houdt Giakoumakis in toom en wacht PSV - Vitesse in spanning af

Zaterdag, 20 februari 2021 om 21:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:57

AZ heeft zaterdagavond de derde overwinning op rij in de Eredivisie geboekt. Het team van Pascal Jansen stapte op bezoek bij VVV-Venlo met een 1-4 zege van het veld. Eredivisie-topscorer Giorgios Giakoumakis kwam bij de thuisploeg niet tot scoren, na zeven goals in de laatste vier Eredivisie-duels. AZ heeft nu één punt minder dan nummer twee PSV en vier punten meer dan nummer vier Vitesse. In Alkmaar zal men zondag dan ook met meer dan gemiddelde interesse naar de confrontatie tussen PSV en Vitesse kijken.

De eerste kans was voor AZ, waar Calvin Stengs door ziekte ontbrak, na vier minuten. Teun Koopmeiners had een fraaie volley in gedachten na een voorzet van Owen Wijndal, maar schampte de bal slechts. Tien minuten later kwam VVV goed weg toen Myron Boadu aan de aandacht van de Venlose defensie ontsnapte en de bal op de paal knalde. In de rebound dacht Hakon Evjen voor de 0-1 te gaan zorgen, maar keeper Thorsten Kirschbaum bracht redding.

Het was een voorbode van de fenomenale 0-1 van een minuut later. Jesper Karlsson nam de bal al zwevend in de lucht achter het standbeen aan, trok naar binnen en krulde het leer in de verre bovenhoek achter Kirschbaum. Nog geen tien minuten later viel de 1-1. Alle ogen van de defensie van AZ waren bij een vrije trap gericht op Giorgios Giakoumakis, maar daardoor kreeg Christos Donis de kans om de bal vrij binnen te koppen achter doelman Marco Bizot.

Dat was ook meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft, daar beide teams in de laatste twintig minuten tot de pauze slordig speelden en niet bijzonder gevaarlijk meer werden. Zinédine Machach verzuimde toe te slaan na een pass van Giakoumakis en een kopbal van Boadu was te wild. Ook na rust was het weinig verheffend aanvankelijk, maar daar kwam vanaf de 56e minuut verandering in.

De bal kwam na een van richting veranderde pass van Albert Gudmundsson terecht bij Evjen, die beheerst zijn eerste goal voor AZ maakte: 1-2. Het werd nog rooskleuriger toen Christian Kum knullig over de bal heenmaaide en de ontsnapte Boadu vloerde toen deze alleen op het doel van Kirschbaum zou afgaan. Arbiter Jochem Kamphuis kon niet anders dan een rode kaart trekken en de Noord-Limburgers met tien man te laten spelen. Zes minuten later profiteerde AZ reeds van de overtalsituatie. Boadu viel achterover en wipte de bal vervolgens liggend in het dak van het doel: 1-3.

AZ bleef, ondanks de comfortabele voorsprong, maar aanvallen, waardoor VVV niets anders kon doen dan tegenhouden. Het aantal corners na vijf kwartier spelen was veelzeggend: 0-10. Vijf minuten voor tijd viel de 1-4: Wijndal dacht AZ op 1-4 te schieten, maar zijn doelpunt werd vlak voor de lijn 'afgepakt' door Boadu zonder dat de linksback daar een probleem van maakte. VVV blijft veertiende na de derde competitienederlaag op rij en speelt over een week een uitwedstrijd tegen Vitesse.