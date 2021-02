Frank de Boer krijgt goed nieuws uit Spanje na rentree na zeven maanden

Zaterdag, 20 februari 2021 om 20:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:37

Jasper Cillessen heeft na ruim zeven maanden zijn rentree in het clubvoetbal gemaakt. De doelman van Valencia stond zaterdagavond onder de lat in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo: 2-0. De Oranje-international keepte op 16 juli zijn laatste clubduel, in de 1-0 winst op Espanyol, en was daarna nog viermaal actief voor het Nederlands elftal in het kader van de Nations League. Door de degelijke zege stijgen los Che naar de twaalfde plaats op de ranglijst. De voordelige marge ten opzichte van de degradatiezone bedraagt slechts zes punten.

Cillessen liep begin november tijdens een training van Valencia een spierblessure in zijn rechterbovenbeen op. Hij moest vervolgens worden geopereerd en kon ruim drie maanden niet in actie komen. Cillessen moest aan het begin van het seizoen voorrang verlenen aan Doménech. Uitgerekend in de week dat de Nederlander geblesseerd raakte aan zijn bovenbeen, zou hij van Gracia weer een kans krijgen onder de lat.

In een ronduit saaie eerste helft hielden Valencia en Celta elkaar eenvoudig in evenwicht. Er waren géén kansen en het hoogtepunt was een afgekeurd doelpunt van Daniel Wass, die enkele seconden voor zijn treffer buitenspel stond. Na een uur spelen moest Cillessen in actie komen op een kopbal van Santi Mina. Niet veel later stonden de Galiciërs met tien man op het veld. De doorgebroken Maxi Gómez werd getorpedeerd door Rúben Blanco en na de entree van de VAR werd de doelman van het veld gestuurd.

Rubén Blanco van Celta de Vigo krijgt rood voor deze overtreding ?? Terecht of niet? ??#ZiggoSport #LaLiga #VALCEL pic.twitter.com/Q5IgfuTAZr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 20, 2021

Ook met een man méér binnen de lijnen was Valencia niet in staat om afstand te nemen van Celta. Het ontbrak het team van Gracia aan creativiteit, maar ook aan finesse en geluk in de laatste meters. Invaller Kévin Gameiro was een kwartier voor tijd dicht bij de 1-0 na een pass van Lee Kang-in, maar de ingevallen doelman Iván Villar zat er net met zijn vingertoppen aan. Zeven minuten voor het einde voorkwam Cillessen juist de 0-1 toen zijn teamgenoten de mist ingingen bij een ingooi. De Nederlander kon voorkomen dat Hugo Mallo in de doelmond een pass van Nolito kon verzilveren.

Een belangrijke redding, daar in de ruim zeven minuten extra tijd de beslissing viel in Mestalla. Manu Vallejo tekende voor de 1-0 toen hij eigenlijk een pass op José Luis Gayà wilde geven. Gameiro bepaalde het slotakkoord op aangeven van Thierry Correia. Valencia komt over exact een week weer in actie als het uitduel met Getafe op het programma staat.

De rentree van Cillessen is goed nieuws voor bondscoach Frank de Boer met het oog op het EK van komende zomer. Cillessen is normaal gesproken de nummer één bij het Nederlands elftal. Bij de laatste interlandweek werd het keepersdrietal gevormd door Tim Krul (Norwich City), Marco Bizot (AZ) en Joël Drommel (FC Twente). De voorbije weken werden zelfs routiniers als Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer het Nederlands elftal ingeschreven.