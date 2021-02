Liverpool verliest Merseyside-derby en zet slechtste reeks in 98 jaar (!) neer

Zaterdag, 20 februari 2021 om 20:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:58

Liverpool heeft zaterdagavond de Merseyside-derby van Everton verloren. De ploeg van manager Jürgen Klopp ging ten onder door een vroeg doelpunt van Richarlison en een penalty van Gylfi Sigurdsson tien minuten voor tijd: 0-2. Het was voor Liverpool de vierde thuisnederlaag in de competitie op rij, een evenaring van het negatieve clubrecord uit 1923. The Reds blijven steken op de zesde plaats en zien nummer zeven Everton in punten gelijk komen. Laatstgenoemde heeft nog een wedstrijd tegoed ten opzichte van Liverpool.

Al na drie minuten keek Liverpool tegen een achterstand aan. James Rodríguez plukte de bal uit de lucht en verstuurde een sublieme steekpass naar Richarlison, die het oog in oog met Alisson Becker afmaakte: 1-0. Liverpool nam het initiatief en creëerde ook kansen. Eerst kreeg Sadio Mané de bal met enig fortuin tot bij Roberto Firmino, die in kansrijke positie via het been van Mason Holgate naast mikte. Na de daaropvolgende hoekschop probeerde Jordan Henderson het met een volley vanaf de rand van de zestien, die door Jordan Pickford ternauwernood uit zijn doel werd getikt.

Vlak daarna moest Henderson de strijd staken door een hamstringblessure. De aanvoerder van Liverpool werd na een half uur spelen vervangen door Nathaniel Phillips. De ingebrachte centrumverdediger kon even later niet voorkomen dat Seamus Coleman een vrije kopkans kreeg, maar had geluk dat de bal recht op Alisson af ging. Ook Liverpool probeerde het voor rust nog met een kopbal, die door Philips in het zijnet werd gestuurd.

Ook in de tweede helft zette Liverpool de jacht in op de gelijkmaker, maar kansen bleken na rust schaarser. Twintig minuten voor tijd volgde toch een goede mogelijkheid: invaller Xherdan Shaqiri speelde de bal binnen de zestien slim naar Mohamed Salah, die van dichtbij op het lichaam van Pickford stuitte. Liverpool werd vervolgens geslacht in de tegenaanval. Dominic Calvert-Lewin zag zijn poging eerst gekeerd worden door Alisson en werd in een poging de rebound op te rapen onbedoeld onderuit gelegd door Trent Alexander-Arnold. Everton kreeg daarvoor een penalty, die werd benut door Gylfi Sigurdsson: 0-2.