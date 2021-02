Erling Braut Haaland bevestigt supervorm met wereldgoal tegen Schalke

Zaterdag, 20 februari 2021 om 20:23 • Laatste update: 20:33

Borussia Dortmund heeft zaterdag een klinkende overwinning geboekt in de Kohlenpott-derby. In het Bundesliga-duel op bezoek bij Schalke 04 genoten die Borussen bij rust al een comfortabele 0-2 voorsprong, die in de tweede helft zelfs werd verdubbeld: 0-4. De mooiste treffer van de avond kwam van Erling Braut Haaland, die met een halve omhaal de 0-2 op het scorebord zette. Aan de stand op de ranglijst verandert er overigens niets: Dortmund bezet met 36 punten de zesde positie en heeft nog zes punten achterstand op de felbegeerde vierde plek voor Champions League-voetbal; Schalke blijft met negen punten hekkensluiter.

Trainer Edin Terzic wijzigde zijn ploeg ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met Sevilla (2-3) op twee posities: Thomas Delaney en Julian Brandt namen de honneurs waar voor Manuel Akanji en Jude Bellingham. Aan de andere kant voerde Christian Gross ten opzichte van de remise van vorige week tegen 1. FC Union Berlin (0-0) ook twee wijzigingen door, daar Nabil Bentaleb plaats moest maken voor Nassim Boujellab en Bastian Oczipka de geblesseerde Shkodran Mustafi verving. Klaas-Jan Huntelaar was nog altijd geblesseerd.

Airling Haaland!??



Wat een schitterend doelpunt van de man in vorm.



#?? #s04bvb pic.twitter.com/bZxv5TYLif — ESPN NL (@ESPNnl) February 20, 2021

De bezoekers begonnen voortvarend aan de derby in Gelsenkirchen, want in de achtste speelminuut werd al de eerste grote kans van de wedstrijd gecreëerd. Het was doelman Ralf Fährmann die een vroege tegengoal voorkwam door redding te brengen op een inzet van Jadon Sancho. Hoewel Dortmund de bovenliggende partij bleef, duurde het tot de 42ste minuut voordat de score geopend werd. Na klungelig collectief uitverdedigen van Schalke kon Sancho overnemen, waarna hij vanaf de rand van het zestienmetergebied de 0-1 langs Fährmann schoot.

Nog voor het rustsignaal werd de voorsprong verdubbeld. Sancho nam ditmaal de rol van aangever op zich en bereikte de vrijstaande Haaland, die met een bewonderenswaardige halve omhaal het leer tegen de touwen werkte: 0-2. De hoop van de gastheren om een punt uit het vuur te slepen vervloog na de thee definitief. Na een zelf opgezette combinatie ontving Raphaël Guerreiro de bal terug van aanvoerder Marco Reus, die zijn driehonderdste Bundesliga-duel speelde, waarna de linksback diagonaal raak schoot: 0-3. Het slotakkoord werd gespeeld door Haaland, die op aangeven van invaller Bellingham van dichtbij zijn tweede treffer van avond maakte: 0-4.