Galatasaray voorlopig alleen koploper na zevende overwinning op rij

Zaterdag, 20 februari 2021 om 19:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:11

Galatasaray overnacht als koploper van de Süper Lig. Het team van trainer Fatih Terim had zaterdag aan een enkel doelpunt voldoende om nummer vijf Alanyaspor te verslaan: 0-1. Door de overwinning staat CimBom drie punten los van Besiktas en Fenerbahçe, die respectievelijk komende vrijdag tegen Denizlispor (thuis) en zondag tegen Göztepe (thuis) spelen. Ryan Donk en Ryan Babel kwamen bij Galatasaray, dat nu al zeven competitieduels op rij heeft gewonnen, in de slotminuten in het veld voor Ömer Bayram en Onyekuru.

Het team van Terim had na een minuut of twaalf al met 0-2 voor kunnen staan. In de vijfde minuut voorkwam de paal een doelpunt van Mostafa Mohamed. De aanvaller doorzag de intenties na een ingooi, ontfutselde de bal en schoot het leer oog in oog met doelman José Luis Marafona tegen de paal. Zeven minuten later had Mohamed een heerlijke pass op Henri Onyekuru achter de defensie van Alanyaspor in huis. Onyekuru ontdeed zich van zijn tegenstander, maar het schot ging ruim een meter naast het doel.

Galatasaray nam na achttien minuten spelen wel de leiding in het Bahçesehir Okullari Stadium. Na een lange bal van DeAndre Yedlin schoot de gelanceerde Emre Kilinç de bal eerst tegen een verdediger, maar in de rebound werkte hij de bal alsnog achter Marafona: 0-1. Vijf minuten later ontsnapte Alanyaspor aan een strafschop tegen. De trap van Umut Günes op de enkel van Onyekuru was duidelijk, maar scheidsrechter Zorbay Kücük, die op anderhalve meter afstand stond, en de VAR kwamen niet in actie.

Een wilde trap van Khouma Babacar richting het hoofd van Christian Luyindama was volgens de spelers van Galatasaray een rode kaart waard, maar Kücük hield het bij een gele kaart. Het was niet de enige arbitraire beslissing waar de thuisploeg moeite mee had. Een wilde tackle van Georgios Tzavellas met twee benen op Gedson Fernandes, die tijdig weg kon springen, was zelfs geen gele kaart waard.

In de tweede helft kwam het scorebord niet meer in beweging. Mohamed kreeg de bal weliswaar achter Marafona, maar het doelpunt werd wegens hands afgekeurd. Galatasaray speelt over een week in eigen huis tegen laagvlieger Erzurumspor BB.