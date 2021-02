Seizoen Excelsior lijkt als nachtkaars uit te gaan na domper in Maastricht

Zaterdag, 20 februari 2021 om 18:35 • Laatste update: 18:37

Excelsior lijkt zaterdag de aansluiting met de plekken die recht geven op play-offs om promotie definitief kwijt te zijn geraakt. Lang zag het ernaar uit dat het duel met MVV Maastricht zou eindigen in een bloedeloos gelijkspel, maar Fortuna Sittard-huurling Djibril Dianessy brak vlak voor tijd toch nog de ban: 1-0. Excelsior staat met twee wedstrijden gespeeld inmiddels zeven punten achter op plek acht, die play-offs zouden kunnen opleveren. Ook in de strijd om de derde periodetitel lijken de Rotterdammers nu kansloos. Dankzij de overwinning klimt MVV, dat met 23 punten nu zeventiende staan, een plekje op de ranglijst.

Het waren de bezoekers die direct vanaf de aftrap het initiatief namen. In de vierde speelminuut verschafte Mats Wieffer zich een goede schietkans na een fraaie solo, maar het schot smoorde in de kiem. Ook Brandon Ormonde-Ottewill en Siebe Horemans deden namens de Rotterdammers een duit in het zakje; beide schoten gingen echter rakelings voorlangs het Limburgse doel. De thuisploeg beet in de negende speelminuut even van zich af, toen Hervé Matthys kon voorkomen dat MVV tot scoren kwam.

De grootste mogelijkheid voor rust kwam van de voet van Elías Már Ómarsson. De IJslander verstuurde een kopbal na een voorzet vanaf rechts richting de hoek, maar ditmaal was het de paal die redding bracht voor de Limburgers. Hoewel het kansen bleef regenen voor Excelsior, slaagde de ploeg van Marinus Dijkhuizen er niet succesvol af te drukken. Op slag van rust kwam ook Arne Naudts namens de thuisploeg dicht bij de openingstreffer na een actie van Jerome Déom, maar de teams begonnen met een 0-0 stand aan de thee.

In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het spelbeeld: het spel golfde op en neer en het duel werd gekenmerkt door veel slordigheden aan beide kanten. Na een openingsoffensief vlak na rust van de thuisploeg miste Ómarsson halverwege het tweede bedrijf een goede mogelijkheid om de score te openen: de spits zag zijn schot van binnen de zestien in de handen van doelman Alessandro Damen verdwijnen. De impasse werd in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd toch nog doorbroken. Invaller Dianessy ontving een steekbal in de zestien en omspeelde sluitpost Mike Havekotte, waarna het voor de Fransman een koud kunstje was om de voorsprong en tevens de eindstand op het scorebord te zetten: 1-0.