Spanning terug in LaLiga na thuisnederlaag van Atlético Madrid

Zaterdag, 20 februari 2021 om 18:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:17

Atlético Madrid heeft een bijzonder dure nederlaag in LaLiga geleden. Het team van trainer Diego Simeone ging zaterdag in het eigen Wanda Metropolitano onderuit tegen Levante, dat de koploper drie dagen geleden al op 1-1 had gehouden: 0-2. Door de thuisnederlaag, de eerste sinds de 0-1 zege van Barcelona op 1 december 2019, heeft Atlético nu nog maar zes punten meer dan regerend landskampioen Real Madrid, terwijl Barcelona negen punten minder heeft. Het team van trainer Ronald Koeman heeft echter nog wel een wedstrijd tegoed.

In een zeer goede eerste helft ging Levante met een voorsprong de rust in en dat was zeker verdiend. Het team van trainer Paco López was drie dagen na de ontmoeting in Valencia opnieuw een lastige opponent. Atlético was in de eerste 45 minuten niet in staat om het defensieve bolwerk van Levante te kraken en kwam, mede omdat Joao Félix en Ángel Correa totaal niet in de wedstrijd zaten, niet verder dan schoten van afstand. Doelman Dani Cárdenas had geen moeite met de pogingen van los Colchoneros.

Levante profiteerde na een half uur spelen van matig verdedigen bij Atlético. José Maria Giménez kon voorkomen dat Sergio León een voorzet vanaf links kon verzilveren, waarna Geoffrey Kondogbia veel te laks met de afgevallen bal omsprong én José Luis Morales de bal via Felipe achter Jan Oblak schoot: 0-1. El Comandante is de eerste voetballer van Levante ooit die in de eerste 24 speeldagen van een LaLiga-seizoen het aantal van 11 goals heeft bereikt. Het recordaantal LaLiga-goals voor Levante staat op naam van Arouna Koné, die het seizoen 2011/12 met vijftien doelpunten afsloot.

Simeone deed enkele tactische omzettingen in het elftal en na 53 minuten maakte Thomas Lemar zijn entree, als vervanger van Giménez. Het zat Atlético, dat naarstig op zoek was naar de gelijkmaker, niet mee. Een heerlijke vrije trap van Luis Suárez eindigde op de linkerpaal en enkele minuten later werd een doelpunt van Correa van dichtbij afgekeurd. De scheidsrechter zag een duw van Suárez jegens Róber Pier in de doelmond niet over het hoofd.

De druk van Atlético, met inmiddels Moussa Dembélé en Lucas Torreira in de ploeg, op de defensie van Levante werd heviger en heviger, maar les Granotes hielden mede dankzij enkele fraaie reddingen van Cárdenas stand. In de extra tijd werd het zelfs nog 0-2 via Jorge de Frutos toen Oblak mee naar voren was gegaan. Real Madrid kan later vanavond op drie punten komen als het uitduel met Real Valladolid wordt gewonnen, maar het team van Zinédine Zidane heeft dan een duel meer gespeeld. Atlético heeft nu al zeven officiële duels op rij minimaal één tegendoelpunt om de oren gekregen.