Thomas Tuchel verklaart zijn bijzonder pijnlijke wissel: ‘Het is hard’

Zaterdag, 20 februari 2021 om 16:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:57

Chelsea hield zaterdagmiddag slechts een punt over aan het bezoek aan Southampton (1-1). Het meest opvallende moment was de wissel van Callum Hudson-Odoi, die direct na rust inviel en na slechts een half uur alweer werd gewisseld voor Hakim Ziyech. Thomas Tuchel geeft na afloop een verklaring voor de bijzonder pijnlijke wissel.

Hudson-Odoi werd in de rust ingebracht voor Tammy Abraham, maar wist zijn manager geen moment te overtuigen. "De enige reden voor de wissel is dat ik niet tevreden was met zijn lichaamstaal en zijn houding tijdens het druk zetten", aldus de manager van Chelsea tegenover beIN Sports. "Ik had het gevoel dat hij niet klaar is om te geven voor het team wat ik van hem wil."

"Hij lijdt onder deze beslissing, maar dit is hoe het is", zegt Tuchel. "Dat is hard, maar morgen is het weer vergeten." Hudson-Odoi was tot nu toe een gewaardeerde kracht onder Tuchel, die in al zijn zeven wedstrijden bij Chelsea een beroep deed op de twintigjarige aanvaller. In die zeven duels was Hudson-Odoi vijf keer basisspeler en leverde hij één assist af. Onder Tuchel wist de Engelsman nog niet te scoren.

Chelsea kwam in de eerste helft op achterstand door een doelpunt van Takumi Minamino, die daarbij zowel César Azpilicueta als Édouard Mendy uitkapte. Dankzij een penalty van Mason Mount kwamen de Londenaren nog terug tot 1-1. "Soms is één schot van de tegenstander genoeg in het voetbal", stelt Tuchel. "Als je achter komt wordt het steeds lastiger. We waren goed in de eerste tachtig meter, maar in de laatste twintig meter maakten we slechte keuzes en het ontbrak ons aan vastberadenheid en agressiviteit in het strafschopgebied."