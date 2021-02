Almere City FC komt na twee nederlagen op rij met de schrik vrij

Zaterdag, 20 februari 2021 om 15:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:09

Almere City FC heeft enigszins met moeite een einde gemaakt aan het verval in de Keuken Kampioen Divisie. Na twee opeenvolgende nederlagen was het team van trainer Ole Tobiasen zaterdag met 2-4 te sterk voor TOP Oss, dat een achterstand van 0-2 had weggepoetst en uitzicht had op een derde treffer. Door de zege komt Almere op evenveel punten als De Graafschap, 53, en bedraagt de achterstand op SC Cambuur 4 punten. De koploper kwam vrijdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij Jong Ajax. De Graafschap speelt zondag bij NEC.

De start van Almere City in het Frans Heesen Stadion was veelbelovend: Thomas Verheydt knikte de bal na zeven minuten binnen op aangeven van Thibaut Lesquoy. Doelman Bo Geens deed nog een poging om de bal te keren, maar haalde de bal volgens de lijnrechter achter de doellijn vandaan: 0-1. Het team van Tobiasen had kansen via John Yeboah en Damon Mirani om de voorsprong uit te breiden, maar kwam ook goed weg toen een rebound van Mart Remans op de lat eindigde.

Goal of geen goal? Hij telt in ieder geval wel! @AlmereCityFC op voorsprong in Oss. #?? #topalm pic.twitter.com/uurDYRj0JM — ESPN NL (@ESPNnl) February 20, 2021

Na iets meer dan een half uur spelen verdubbelde Almere City de voordelige marge uit een corner. Daniël Breedijk torende hoog boven iedereen uit en kopte over Geens, die de bal verkeerde inschatte, heen: 0-2. Het bleef bij twee doelpunten voor rust, ook omdat Geens een kans voor Yeboah ontnam en Mees Kaandorp het doel miste na een individuele acyie.

Een vroege aansluitingstreffer na rust leidde de comeback van TOP in. Een prachtige streep van een meter of twintig van Philippe Rommens knalde de touwen in: 1-2. Twintig minuten voor tijd viel ook de gelijkmaker. Na een keurig uitgespeelde aanval van TOP schoot Ruben Roosken op doel: Kyvon Leidsman veranderde de bal op meters afstand van richting, waardoor deze loeihard het dak van het doel in ging.

Almere City kwam negen minuten voor tijd, tegen de verhoudingen in, opnieuw op voorsprong dankzij een kopbal van Yeboah. Diep in blessuretijd bracht Elias Sørensen de score met een intikker bij de tweede paal nog op 2-4. Over acht dagen staat een kraker op het programma: Almere City ontvangt Cambuur. TOP, de nummer veertien van de ranglijst, wacht een dag later de visite van NAC Breda.