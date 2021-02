Einde aan zegereeks Chelsea; speeltijd voor Ziyech na vreemde wissel

Zaterdag, 20 februari 2021 om 15:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:32

Chelsea heeft zaterdag punten gemorst in de Premier League. Na vijf opeenvolgende zeges in alle competities moest het team van Thomas Tuchel genoegen nemen met een punt op bezoek bij Southampton: 1-1. Hakim Ziyech maakte als invaller zijn eerste minuten sinds 27 januari, toen hij 82 minuten meedeed in het debuut van Tuchel tegen Wolverhampton Wanderers (0-0). De Londenaren maken zich nu op voor de eerste confrontatie met Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League, dinsdag in het Wanda Metropolitano.

Chelsea had meer balbezit in de eerste helft, maar het was Southampton dat met een voordelige marge het rustsignaal bereikte. Het team van Tuchel betaalde een hoge prijs voor een gebrek aan daadkracht in de laatste meters. Op de helft van Southampton zag het spel van Chelsea er goed uit, maar doelman Alex McCarthy werd nauwelijks in de problemen gebracht. Enkele minuten voor de pauze moest de sluitpost een kopbal van Kurt Zouma na een vrije trap van Mikel Alonso tot hoekschop verwerken.

Southampton stond op dat moment al enkele minuten met 1-0 voor: een doelpunt dat tegen de verhouding in was. Na een slimme pass van Nathan Redmond tussen Kurt Zouma en César Azpilicueta werd Takumi Minamino gelanceerd. De huurling van Liverpool zette vervolgens doelman Edouard Mendy én Azpilicueta op het verkeerde been en werkte met de buitenkant van zijn voet de bal binnen: 1-0. Minamino heeft nu meer Premier League-doelpunten voor Southampton (twee in drie duels) dan voor Liverpool (één, negentien duels) gemaakt.

Tuchel greep in de rust in en bracht Callum Hudson-Odoi binnen de lijnen, als vervanger van Tammy Abraham. Chelsea kwam nog geen tien minuten na de pauze op 1-1. Na een onhandige overtreding van Danny Ings op Mason Mount in het strafschopgebied ging de bal op de stip en tekende Mount zelf voor de gelijkmaker: 1-1. Het team van Tuchel kwam twintig minuten voor tijd goed weg toen een van richting veranderde kopbal van Jannik Vestergaard op de lat terechtkwam en de rebound van Ings vervolgens naast de linkerpaal werd geschoten.

Voor Hudson-Odoi zat het duel er een kwartier voor tijd al op. Hoewel de in de rust ingebrachte aanvaller ogenschijnlijk niet geblesseerd was, moest hij zijn plaats aan Ziyech afstaan. Met de Marokkaans international binnen de lijnen probeerde Chelsea een tweede treffer af te dwingen, maar zonder resultaat. De beste kans was voor Reece James, die de bal na goed voorbereidend werk van Mount op links over het doel mikte. Door de remise blijft Chelsea voorlopig vierde, maar zowel West Ham United als Liverpool kan later dit weekeinde over the Blues heengaan.