‘Het kan dat hij al heeft getekend en Ten Hag dat niet weet’

Zaterdag, 20 februari 2021 om 13:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:55

Erik ten Hag gaf de supporters van Ajax afgelopen week toch nog hoop op een langer aanblijven van Brian Brobbey. Na de 1-2 zege op Lille gaf de trainer te kennen dat hij hoopt dat de aanvaller ‘minimaal tot het einde van het seizoen’, met nadruk op ‘minimaal’, goals blijft maken voor de Amsterdammers. Ruim twee weken geleden communiceerde Ajax echter via de officiële kanalen dat Brobbey aan het einde van het seizoen vertrekt. Hoe realistisch is het dat er toch ruimte is voor een langer verblijf van de tiener?

Mike Verweij vond het ongebruikelijk dat Ajax naar buiten bracht dat Brobbey over vier maanden zou vertrekken. “Dat hoeft natuurlijk niet zolang hij nergens anders zijn handtekening heeft gezet”, benadrukt de journalist van De Telegraaf in de podcast Kick-Off van het dagblad. “Misschien gaat hij toch wel akkoord met de aanbieding van Ajax. Of misschien is Ajax bereid om er toch wat bij te doen en blijft hij in Amsterdam.”

Chef voetbal Valentijn Driessen suggereerde dat Ajax als beursgenoteerde onderneming wellicht verplicht was om dit al op 3 februari wereldkundig te maken, zeker als men weet dat Brobbey elders een voorcontract heeft ondertekend. “Het gerucht gaat dat hij bij RB Leipzig heeft getekend”, weet ook Verweij. “Maar als je Ten Hag nu hoort, dan geeft hij de fans toch wat hoop dat Brobbey misschien blijft. En als-ie niet heeft getekend, dan blijft hij wellicht.”

“Er is dus nog een kiertje, tenzij hij elders heeft getekend. Maar dat hoeft Ajax niet te weten. Vanaf 1 januari is hij vrij om te praten met wie hij wil. Het kan heel goed dat Brobbey een voorcontract heeft getekend en Ten Hag dat niet weet, of nog niet weet.” Brobbey, die op 1 februari zijn negentiende verjaardag vierde, doorliep vanaf 2010 de jeugdopleiding van Ajax. Tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-2) op 31 oktober 2020 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, waarbij hij meteen wist te scoren. Brobbey kwam tot nu toe zeven keer in actie voor Ajax 1 en scoorde drie keer.

De doorbraak en afscheidstournee van Brobbey bij Ajax lopen wrang genoeg synchroon. Wim Kieft vond het goed dat Ten Hag in en tegen Lille beroep deed op Brobbey, ook al gaat hij in principe transfervrij vertrekken en heeft Ajax veel geïnvesteerd in zijn ontwikkeling. “Hij had ook kunnen denken: Brobbey laat ons in de steek en in plaats van hem het Europese podium te gunnen om zich in de kijker te spelen, geef ik de voorkeur aan spits Lassina Traoré”, vertelt de oud-aanvaller zaterdag in zijn column in het dagblad. “Om hem spelritme op te laten doen na zijn blessure en vertrouwen te geven, want met hem gaan we door op langere termijn.”

Alle topcompetities

Peter van der Veen, voormalig bondscoach van Oranje Onder-17, denkt dat veel topclubs maar wat graag over een jonge aanvaller als Brobbey willen beschikken. “Wat hem speciaal maakt en wat onderschat wordt, is hoe snel hij is en dat hij in kleine ruimtes goed kan combineren”, vertelt hij in het Algemeen Dagblad. In de counter is hij bijvoorbeeld ook gevaarlijk. Het is een veelzijdige spits. Op de helft van de tegenstander is hij op zijn gevaarlijkst en best.”

“Ik denk dan ook dat het voor veel topclubs lekker is om de jonge Brian Brobbey in je selectie te hebben.” Van der Veen erop dat Borussia Dortmund jonge spelers goed kan brengen en dat RB Leipzig scout op spelers die jong zijn en de fysieke voorwaarden hebben. “Die willen dat je de dertig meter in drie seconden aflegt. Nou, dat redt Brian wel. Dan hebben we het al over twee verschillende speelstijlen. Eigenlijk zie ik voor alle topcompetities bij hem wel de kwaliteiten.”