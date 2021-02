Pasveer: ‘Het zal er ook aan liggen wat voor type de bondscoach wil zien’

Vitesse-keeper Remko Pasveer is naar eigen zeggen niet bezig met het Nederlands elftal, maar zou graag een uitnodiging ontvangen van bondscoach Frank de Boer. Doordat Jasper Cillessen en Jeroen Zoet bij respectievelijk Valencia en Spezia niet aan de bak komen, kiest De Boer op weg naar het EK van komende zomer mogelijk voor andere keepers in Oranje. Pasveer zat nog nooit bij de Oranje-selectie en spreekt zich in De Telegraaf uit over een eventuele uitnodiging.

Tijdens de laatste interlandperiode waren Tim Krul (Norwicht City), Marco Bizot (AZ) en Joël Drommel (FC Twente) de drie keepers in de selectie van het Nederlands elftal. Feyenoord-keeper Justin Bijlow haakte geblesseerd af. Volgens de krant is er links en rechts geopperd of geroutineerde keepers zoals Maarten Stekelenburg en Pasveer geen interessante opties zouden kunnen zijn voor Oranje.

“Het zou ontzettend mooi zijn als dat er nog ooit van zou komen, maar ik ben er zelf totaal niet mee bezig”, reageert de 37-jarige keeper. “Het zal er ook aan liggen wat voor type keeper de bondscoach wil zien. Ik ben een keeper die graag actief meevoetbalt en daarvan zijn er momenteel wat minder beschikbaar. Als hij zo’n keeper wil, komt het misschien eerder aan de orde.”

Pasveer stond van 2014 tot 2017 onder contract bij PSV. Hij moest in Eindhoven genoegen nemen met een rol als reserve. “Ik vond dat ik niet minder was dan Jeroen Zoet en dacht dat ik met mijn meevoetballende kwaliteiten een belangrijk pluspunt zou hebben. Alleen hechtte Phillip Cocu daar minder waarde aan dan ik vooraf had verwacht. Al met al heb ik zeker geen spijt van mijn keuze. Ik heb mooie jaren gehad bij PSV.”

Vier jaar geleden vertrok hij naar Vitesse, waar hij dit seizoen een uitstekende indruk maakt. Binnenkort gaat hij in gesprek met de clubleiding over zijn aflopende contract. “De intentie van de club is duidelijk en daar ben ik blij mee. Ik heb het heel goed naar mijn zin bij Vitesse en de manier van voetballen van deze trainer past heel goed bij mij. Dat zijn ook dingen die je laat meewegen bij je beslissing.”