Valentijn Driessen: ‘Bij Ajax zou Sven Botman derde keus worden’

Zaterdag, 20 februari 2021 om 08:50 • Yanick Vos • Laatste update: 09:24

Sven Botman zou volgens Valentijn Driessen geen basisplaats hebben bij Ajax. De Nederlands jeugdinternational maakt dit seizoen grote indruk bij Lille OSC en werd in de media al gelinkt aan een toptransfer komende zomer. Driessen denkt dat Botman blij mag zijn als hij bij Ajax derde keus zou zijn. Volgens de chef voebal van De Telegraaf kan Botman goed verdedigern, maar komt hij aan de bal niet in de buurt van het niveau van Daley Blind en Lisandro Martínez.

Botman kwam donderdagavond in de Europa League negentig minuten in actie met Lille tegen Ajax (2-1). De 21-jarige verdediger maakte weinig indruk op Driessen. “Hij is enorm op het schild gehesen door alles en iedereen, volkomen onterecht”, zegt Driessen in de podcast Kick-off van de krant. “Het is wel leuk en aardig allemaal, bij Heerenveen moest Ajax hem terugnemen. Maar daar zou hij derde keus worden. Ik heb Ajax gisteren (donderdag, red.) gezien en daar mag je blij zijn als je derde keus bent. Blind en Martínez die gaan sowieso voor, dus hij had heel weinig gespeeld.”

Erik ten Hag was zeer te spreken over het optreden van Ajax tegen Lille

Driessen vindt het goed dat Botman naar Lille is vertrokken. De Amsterdammers hebben hem voor acht miljoen euro verkocht aan de koploper van Frankrijk. “Het is goed dat hij daarheen is gegaan en ook goed voor zijn ontwikkeling. Maar het blijft dezelfde Botman die je zag bij Heerenveen: houterig en misschien wel heel goed verdedigend, maar dan moet je wel met z’n allen in de zestien staan”, stelt Driessen. “En aan de bal brengt hij gewoon veel te weinig.”

“Op het schild gehesen is een beetje overdreven”, reageert Ajax-watcher Mike Verweij. “Natuurlijk heeft hij wel stappen gemaakt sinds zijn tijd bij Heerenveen.” Ten Hag gaf woensdag op de persconferentie aan dat Botman een verdediger is die goed is in de kleine ruimte. “En bij Ajax ga je toch in veel grotere ruimtes komen. Daar heeft hij moeite mee”, aldus Verweij. “Maar Ten Hag voorzag wel dat hij, en hij is ook pas twintig jaar (21, red.), dat uiteindelijk wel meer in zijn vingers zou moeten krijgen.”

Door zijn sterke ontwikkeling is de marktwaarde van Botman hard gestegen. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de Nederlander in op 25 miljoen euro. “Het kan wel een duur geintje worden voor Ajax. Stel je voor dat hij voor veertig a vijftig miljoen euro weggaat”, aldus Driessen over de speler die tot medio 2025 onder contract staat bij Lille. “Maar bij Ajax had hij zich zo niet ontwikkeld”, besluit hij over Botman.