Kieft: ‘Hij loopt rond als zo’n natuurliefhebber die vogeltjes bestudeert'

Zaterdag, 20 februari 2021 om 07:37 • Laatste update: 07:51

Wim Kieft uit in zijn column voor De Telegraaf stevige kritiek op Lutsharel Geertruida en Timo Baumgartl. Volgens de oud-aanvaller komen de verdedigers van respectievelijk Feyenoord en PSV in verdedigend opzicht tekort en kwam dat afgelopen week aan het licht. Kieft vindt het ‘verbijsterend’ om te zien hoe slecht sommige verdedigers het vak van verdedigen verstaan.

Volgens Kieft spande Feyenoord-rechtsback Geertruida de kroon in de met 4-3 verloren bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen. De oud-international stelt dat de back medeschuldig is aan de eerste drie tegendoelpunten van de Rotterdammers. “Omdat hij niet om zich heen kijkt en geen duels aangaat”, schrijft Kieft. “De eerste Friese goal valt vanuit een Friese counter waarbij Geertruida op de bal let en niet ziet dat Rami Kaib in zijn rug zo vrij naar het doel van Feyenoord loopt. Daar kan hij de voorzet vrij inschieten. Bij die andere twee tegendoelpunten verliest Geertruida kopduels van Henk Veerman en Siem de Jong. Als verdediger hoef je niet per se een kopduel te winnen, maar je mag het je tegenstander wel zo moeilijk mogelijk maken. Hij liet Veerman gewoon vrij koppen.”

Kieft stelt dat als tegenargument vaak wordt gezegd dat Geertruida zich in aanvallend opzicht laat gelden en al zes keer scoorde. “Voor mij begint het voor een verdediger bij verdedigen en de rest is meegenomen. Leuk als je aanvallend wat kan of dat je een goede vrije trap of corner kan nemen zoals Philipp Max bij PSV. Maar als je hem verdedigend ziet schutteren, schiet het z’n doel voorbij” aldus Kieft, die zijn pijlen vervolgens richt op Baumgartl. De Duitse centrumverdediger kwam donderdag tegen Olympiacos (4-2 nederlaag) als invaller binnen de lijnen en beleefde een dramatische invalbeurt. Met knullig balverlies in het eigen strafschopgebied leidde hij de 3-2 in. Volgens Kieft heeft Baumgartl ‘geen enkel idee waarmee hij bezig is en wat er om hem heen gebeurt op het veld’.

“Hij loopt rond als zo’n natuurliefhebber, die met een verrekijker om z’n nek vogeltjes bestudeert in het bos”, aldus Kieft, die schrijft dat Baumgartl geen duel wint en voetballend niets extra's brengt. "Z’n inspeelpass is van een bedroevend niveau. De tien miljoen euro, die op voorspraak van technisch manager John de Jong en toenmalig trainer Mark van Bommel door PSV is betaald aan VfB Stuttgart, is gewoon weggegooid geld.” Denzel Dumfries en Nicolás Tagliafico laten volgens Kieft zien hoe het wél moet. “Beiden zijn snel, sterk in de duels, fel, fysiek krachtig en staan hun mannetje in kopduels. Daarbij is Tagliafico ook niet vies van een smerige overtreding als het nodig is. Dat die twee eenmaal bij de achterlijn gekomen af en toe een bal verkeerd voorgeven, neem je op de koop toe. Ze spelen tenminste goed vanuit hun eerste taak: verdedigen.”