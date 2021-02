Boukhari: ‘Hij botste in de groep vooral met de oudere spelers’

Nourdin Boukhari vindt jammer en onnodig dat Noa Lang niet is geslaagd bij Ajax. De trainer van Jong Sparta Rotterdam was tot acht jaar geleden de stiefvader van de middenvelder annex buitenspeler van Club Brugge en heeft nog altijd dagelijks contact met hem. “Het was niet de vraag óf Noa zich aan de wereld zou tonen, maar alleen wanneer”, aldus Boukhari.

Lang slaagde er onder trainer Erik ten Hag niet in om definitief door te breken bij Ajax. In oktober vertrok hij op huurbasis naar Brugge, met een verplichte optie tot koop van naar verluidt zes miljoen euro. “Hij moest minuten krijgen om te schitteren. Helaas bleven die door een gebrek aan vertrouwen uit”, vertelt Boukhari, tussen 2002 en 2006 in totaal goed voor 102 wedstrijden en 19 doelpunten voor de Amsterdammers, zaterdag in een interview met De Telegraaf.

Volgens Boukhari was het niet alleen Ten Hag die geen hoge pet op had van Lang. “Hij botste in de groep vooral met de oudere spelers”, vervolgt Boukhari, die naar eigen zeggen op een andere manier met een talent zoals Lang was omgegaan. “Als ik een routinier was geweest, had ik zo’n talent gesteund, geknuffeld en aangegeven wat hij wel en niet moest doen. Noa heeft geen makkelijk karakter. Maar juist bij Ajax moeten ze weten dat dit vaak de uitzonderlijke spelers zijn, die wedstrijden voor je kunnen beslissen.”

Dat Lang af en toe botste met oudere spelers werd voor het grote publiek duidelijk in een bekerwedstrijd van Ajax op bezoek bij Telstar eind 2019. In de eerste helft van het bekerduel gaf Dusan Tadic een diepe pass op Lang, die over de zijlijn ging en tot wederzijds onbegrip leidde. Volgens de Serviër had Lang diep moeten gaan, terwijl laatstgenoemde juist vond dat hij de bal in de voeten aangespeeld had moeten krijgen. Ten Hag meldde zich vervolgens aan de zijlijn en gaf Lang een duidelijk op televisie hoorbare uitbrander.

Boukhari stelt dat mensen juist voor moeilijke jongens naar het stadion komen. “Als dat weer mag”, verwijst hij naar de coronacrisis. Boukhari, tevens assistent-trainer van de hoofdmacht van Sparta, noemt Lang een ‘leergierige, lieve jongen’. Het vervult hem met trots dat de 21-jarige ex-Ajacied goed presteert bij Club Brugge. Lang staat inmiddels op twaalf doelpunten en zes assists in alle competities voor de Belgische topclub. “Hij wilde slagen bij een betaaldvoetbalorganisatie, startte bij Feyenoord en ging naar zijn droomclub Ajax. Het liefst had ik hem daar jaren in het eerste zien spelen, maar dat hij nu uitblinkt, scoort en assists geeft bij Club Brugge maakt me even blij. Iedereen ziet dat hij fantastisch kan voetballen.”