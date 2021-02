Gertjan Verbeek reageert met tirade op uitspraak van Jordens Peters

Vrijdag, 19 februari 2021

Jordens Peters werd vrijdagavond gepasseerd bij Willem II ten faveure van Sven van Beek. De aanvoerder gaf na afloop van de 0-6 nederlaag tegen FC Utrecht aan dat hij begrip had voor dat besluit van trainer Zeljko Petrovic, maar die reactie moest hij bekopen met een tirade van Gertjan Verbeek. Als analist voor ESPN was Verbeek aanwezig bij de wedstrijd in Tilburg en na afloop liet hij blijken niet gediend te zijn van de reactie van Peters.

"Dat vind ik typerend voor Willem II", reageerde Verbeek op het interview van de verdediger. "Jij hebt begrip voor het feit dat je gepasseerd wordt door Sven van Beek, die bijna een jaar niet gevoetbald heeft. En als je kijkt hoe het nu functioneert, dan zou ik me daar niet bij neerleggen." Willem II verloor zondag met 5-0 van Feyenoord en maakte tegen Utrecht een nóg zwakkere indruk. "Je bent een jongen van de club en loopt al langer mee, dus je moet toch een keer gvd tegen elkaar zeggen? Dat gebeurt veel te weinig", vindt Verbeek.

"Jullie worden afgetroefd op mentale weerbaarheid. Waar hebben we het over? Je bent prof! Het gaat om je centen en zo ga je degraderen. Dan moet je naar de Keuken Kampioen Divisie. Je weet hoe moeilijk het is om daar weer uit te komen", foeterde de clubloze trainer. Momenteel staat Willem II zeventiende in de Eredivisie. "Je bent een nette jongen, een goede vertegenwoordiger voor de club, maar vanbinnen moet het toch koken? Jorn Brondeel deed het hartstikke goed, maar dan komt er een keeper (Arijanet Muric, red.) die nu elf goals tegen heeft gekregen in twee wedstrijden..."

Peters verzekerde dat er binnenskamers wel degelijk wordt gevloekt bij Willem II. "Hij heeft zeker een punt, maar het is soms ook de tijd om je eigen belang opzij te zetten voor het team", reageerde de captain op Verbeek. "In die positie kom ik nu. Ik weet dat het deels ook door mijn knieblessure komt dat ik niet altijd een zekerheidje ben voor de trainer. Ik snap de redenen wel, maar ik ga er alles aan doen om de club in de Eredivisie te houden. Ik zit hier negen jaar en het is mijn eer te na om de club op zo'n manier achter te laten. Dat gaat niet gebeuren en daar gaan we alles aan doen."