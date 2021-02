Lyon aan kop dankzij trefzekere Memphis Depay en blunderende goalie

Vrijdag, 19 februari 2021 om 23:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:04

Olympique Lyon heeft vrijdagavond beslag gelegd op de koppositie in de Ligue 1. De ploeg van trainer Rudi Garcia was op bezoek bij Stade Brest met 2-3 te sterk, mede door een assist en een benutte strafschop van Memphis Depay. Door de overwinning heeft Lyon evenveel punten als Lille OSC, maar gaat het op basis van een beter doelsaldo aan de leiding. Lille speelde wel een wedstrijd minder, net als Paris Saint-Germain, dat op één punt volgt.

De bezoekers schoten uit de startblokken en stonden binnen tien minuten op voorsprong, toen optimaal werd geprofiteerd van geklungel achterin bij Brest. Doelman Sébastien Cibois probeerde Lucas Paquetá uit te kappen, maar moest toezien hoe de middenvelder van Lyon hem de bal ontfutselde en eenvoudig kon binnenschuiven in een leeg doel: 0-1. Lyon had tot dat moment niks te duchten van Brest, dat halverwege de eerste helft voor de eerste keer gevaarlijk werd. Steve Mounié torende hoog boven alles en iedereen uit, maar zag zijn kopbal eindigen in de handen van doelman Anthony Lopes.

Vier minuten later was het aan de andere kant wel raak en wederom ging er defensief geklungel van de thuisploeg aan vooraf. Depay kreeg de bal in kansrijke positie, maar draaide naar zijn linkerbeen, legde breed op Houssem Aouar en zag hoe de Fransman koelbloedig afrondde: 0-2. Alsof dat nog niet genoeg was zorgde Depay zelf voor de 0-3. De aanvoerder mocht aanleggen vanaf de stip nadat doelman Cibois een overtreding op hem beging. Depay faalde niet, schoot de bal hoog in het dak van het doel en tekende daarmee voor zijn veertiende treffer van het seizoen.

Ook in de tweede helft was het voornamelijk Lyon dat de klok sloeg. De ploeg moest echter wel toezien hoe Brest na tien minuten voor de aansluitingstreffer zorgde. Franck Honorat haalde aan de linkerkant de achterlijn, trok voor en bood een niet te missen kans aan Brendan Chardonnet. De verdediger kopte met een stuit raak en liet Lopes kansloos: 1-3. Lyon kreeg vervolgens meerdere kansen om de score verder uit te breiden, maar zag hoe Brest het slotakkoord voor zijn rekening nam, toen Irvin Cardona aan de aandacht van Lyon ontsnapte en diagonaal raak schoot in de linkerbovenhoek: 2-3.