Wout Weghorst is drie keer belangrijk en wint van Michel Vlap

Vrijdag, 19 februari 2021 om 22:28 • Dominic Mostert

VfL Wolfsburg heeft vrijdagavond beslag gelegd op de derde plek in de Bundesliga. Het team van trainer Oliver Glasner kende weinig moeite met Arminia Bielefeld en won met 0-3 van de nummer zestien. Wolfsburg heeft drie punten meer dan Eintracht Frankfurt en heeft dankzij de overwinning ook een iets beter doelsaldo dan de nummer vier, die zaterdag thuis aantreedt tegen koploper Bayern München. Wolfsburg boekte de zesde overwinning op rij en hield al zeven opeenvolgende duels de nul.

Het was behalve een duel tussen Arminia Bielefeld en Wolfsburg ook een treffen tussen Michel Vlap en Wout Weghorst. Vlap debuteerde maandag met een doelpunt tegen Bayern München (3-3), maar vertolkte ditmaal geen hoofdrol en werd na een uur gewisseld. Weghorst deed 83 minuten mee. De spits droeg bij aan de totstandkoming van de 0-1, door een lange bal van achteruit te controleren op het middenveld en zijn ploeggenoten de tijd te geven om bij te sluiten. In de aanval die volgde, stelde Yannick Gerhardt ploeggenoot Renato Steffen in staat om de score te openen.

Vlak na de pauze maakte Steffen er ook 0-2 van. Na een indraaiende vrije trap van Maximilian Arnold nam Weghorst de bal in het strafschopgebied uit de lucht. Doelman Stefan Ortega kreeg geen controle over het schot van de spits, waardoor Steffen van dichtbij scoorde uit de rebound. De 0-3 volgde zes minuten later: Arnold zocht de combinatie met Weghorst en vond met een prachtig afstandsschot de linkerbovenhoek, nadat de Nederlander de bal voor hem klaar legde. Wolfsburg heeft nu twee punten minder dan RB Leipzig, dat tweede staat en nog een duel tegoed heeft.