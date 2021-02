FC Utrecht slacht Willem II helemaal af: grootste uitzege ooit

Vrijdag, 19 februari 2021 om 21:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:59

FC Utrecht heeft vrijdagavond de grootste uitzege uit de clubhistorie geboekt in de Eredivisie. Het team van trainer René Hake won met 0-6 van een weerloos Willem II en pakte zestien punten uit de laatste zes competitieduels. Utrecht neemt na de overwinning de zevende plek in de Eredivisie in, terwijl het Willem II van Zeljko Petrovic zestiende blijft staan.

Willem II verloor zondag al met 5-0 van Feyenoord en bleek zich geenszins te hebben hersteld van die klap. Utrecht had slechts twee minuten nodig om de score te openen. Gyrano Kerk ontving de bal halverwege de vijandelijke helft en kreeg het leer bij Hidde ter Avest, die op zijn beurt een één-twee aanging met Sander van de Streek. Ter Avest kwam zo in de positie om af te ronden: 0-1. De droomstart kreeg na tien minuten verder vorm. Adam Maher vond ruimte aan de rechterflank, was onbedreigd en bezorgde de bal bij Van de Streek, die op de goede plek stond om de marge te verdubbelen.

De kansen voor Utrecht bleven zich opstapelen. Kerk trof de paal vanuit een moeilijke hoek en Van de Streek schoot hoog over, alvorens laatstgenoemde er alsnog 0-3 van maakte. Na een pass van Kerk nam Van de Streek de bal aanvankelijk niet goed aan in het strafschopgebied, maar uit de draai wist hij toch de rechterhoek te vinden. Utrecht kwam nooit eerder zó snel (18 minuten en 56 seconden) op een 0-3 voorsprong in een uitwedstrijd in de Eredivisie. Willem II mocht nog blij zijn dat er daarbij bleef voor de rust.

Dat de Tilburgers tegen degradatie strijden, was aan de inzet niet te zien: de thuisploeg speelde bedroevend slecht en kreeg na de pauze nog meer klappen om de oren. Vlak na de pauze stond Bart Ramselaar helemaal vrij bij de tweede paal en maakte hij er 0-4 van, waarna Mimoun Mahi met een goede actie de 0-5 van Kerk voorbereidde. De paal voorkwam dat Ramselaar de voorsprong nog verder uitbreidde, maar enkele minuten voor tijd gebeurde dat alsnog. Mark van der Maarel zorgde met de buitenkant van de rechtervoet voor de grootste uitoverwinning in de Eredivisie ooit. In 1957 won DOS Utrecht, een van de voorlopers van de club, met 1-7 van Sparta Rotterdam.