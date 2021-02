Derksen: ‘Ik word ook gek van die gozer, alleen als ik naar hem kijk al’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 21:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:29

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor het gedrag van Steven Berghuis tijdens de bekerwedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord van woensdagavond. Bij een 1-3 voorsprong incasseerde de aanvaller van Feyenoord zijn tweede gele kaart van arbiter Siemen Mulder, waarna Heerenveen de ommekeer inzette: 4-3. Daardoor liep Feyenoord plaatsing mis voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker.

Berghuis zei na de wedstrijd dat hij 'een soort van sorry' heeft gezegd in de kleedkamer. Trainer Dick Advocaat sprak daarna niet meer apart met zijn aanvoerder. "Berghuis is een winnaar. Hij weet zelf wel wat hij verkeerd heeft gedaan", zei Advocaat vrijdagmiddag onder meer tijdens de persconferentie. Derksen denkt dat de oefenmeester zijn werkelijke gevoelens verhulde. "Hij zegt dat hij de excuses van Berghuis heeft aanvaard, maar hij kan hem natuurlijk wel vermoorden", stelt de analist aan het begin van de uitzending.

"Zijn hele afscheid valt in duigen door het rare, ongecontroleerde gedrag van Berghuis. Iedere week heeft die gozer wat. Ik word ook gek van die gozer, alleen als ik naar hem kijk al. Het was geen foutje, het was gewoon dom", voegt Derksen eraan toe. "Dick heeft een stelletje heel middelmatige voetballers. Berghuis kan beter voetballen dan de rest, maar overschat zichzelf en is onberekenbaar. Die verliest nu de wedstrijd voor je. Het is iedere week een andere Berghuis-show. Hij is helemaal niet stabiel. Dit zijn geen tackles, dit zijn domme overtredingen. Zinloos op het middenveld. Wat een onzin. Ik denk dat Dick zich kapot ergert aan dat joch."

De eerste gele kaart was het gevolg van een overtreding van Berghuis op Joey Veerman in de 27ste minuut van de wedstrijd. Nadat de middenvelder van Heerenveen de bal op de eigen helft al had afgespeeld aan een ploeggenoot, haalde Berghuis door. Halverwege de tweede helft volgde een tweede prent, toen Berghuis zag hoe Rami Kaib op hem af kwam dribbelen. Berghuis wilde voorkomen dat de linksback van Heerenveen naar binnen zou snijden en zette een tackle in, waarbij hij hard de voet van Kaib raakte.