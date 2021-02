Kieft vreest na zege Ajax: ‘Komt een dag dat hij een doodschop krijgt’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 21:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:36

Antony heeft donderdagavond geen indruk gemaakt op de analisten van Veronica Inside. De rechtsbuiten van Ajax stond 82 minuten op het veld, maar maakte volgens René van der Gijp en Johan Derksen weinig geslaagde acties. Van der Gijp zegt dat het ‘Braziliaantje op rechts’ hem irriteerde tijdens de wedstrijd en Wim Kieft kan zich voorstellen dat voor tegenstanders hetzelfde geldt.

"Ga er een keer langs, joh. Hij komt er nooit langs", verzucht Van der Gijp. Antony zorgde in de eerste helft wel voor het meeste doelgevaar bij Ajax. Halverwege het eerste bedrijf miste zijn schot kracht en overtuiging om Mike Maignan te verrassen; daarna stuitte hij op de keeper in een één-op-één-situatie én schoot hij bij de tweede paal in de handen van Maignan. Wat de analisten echter meer bijbleef, waren zijn individuele acties. "Het blijft bij rare schijnbewegingen, zoals Cristiano Ronaldo in zijn begintijd deed bij Manchester United", zegt Derksen.

Van der Gijp concludeert dat Antony 'zestig keer over de bal is gesprongen', maar 'niet één keer' langs de linksback kwam. Kieft zag dat Antony op 10 januari in het competitieduel met PSV (2-2) wel deed bij Philipp Max. "Toen ging hij echt de diepte in en ging hij spelers voorbij, dus hij kan het wel." Van der Gijp reageert: "Het kan dat hij gisteren het gevoel had dat hij die linksback (Reinildo Mandava, red.) op snelheid niet aankon. Die was echt snel. Misschien dacht hij daarom: nou, daar ga ik niet langs." Kieft verwacht dat Antony met zijn spel tegen Lille irritatie wekte. "Er komt natuurlijk een dag dat hij een doodschop krijgt."

Ajax heeft goede papieren om zich te kwalificeren voor de achtste finale van de Europa League. De ploeg van Erik ten Hag bleek in Frankrijk aanzienlijk sterker dan de koploper van de Ligue 1, maar Derksen wil nog niet de conclusie trekken dat Ajax een favoriet is om de Europa League te winnen. "Lille viel gewoon erg tegen. Ik vond ze vorig jaar al teleurstellend, maar ik dacht dat ze in de tussentijd wel goed geïnvesteerd hadden, omdat ze bovenaan staan in Frankrijk."