NAC met de schrik vrij na discutabele strafschop; Jong PSV wint weer eens

Vrijdag, 19 februari 2021 om 20:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:45

NAC Breda heeft vrijdagavond de vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie steviger in handen genomen. De ploeg van trainer Maurice Steijn was op bezoek bij FC Dordrecht met 2-3 te sterk en boekte daarmee de vierde overwinning op rij. Kaj de Rooij was de grote man met twee treffers, nadat de Brabanders een 0-2 voorsprong uit handen hadden gegeven, mede door een discutabel gegeven strafschop. In Eindhoven was Jong PSV met 1-0 te sterk voor FC Den Bosch, dat daardoor nog altijd wacht op de eerste competitiezege sinds eind september.

FC Dordrecht – NAC Breda 2-3

NAC schoot werkelijk uit de startblokken en stond binnen tien minuten op een comfortabele 0-2 voorsprong. Na zes minuten was het De Rooij die vanaf de linkerkant van het veld werd bediend door Mounir El Allouchi en de bal van dichtbij voor het intikken had. Amper vijf minuten later was het weer De Rooij die trefzeker was. De aanvaller reageerde het meest attent nadat Lewis Fiorini na een fraaie solo en dito schot de onderkant van de lat raakte. Nog binnen het kwartier trok Dordrecht de marge terug naar één, toen Dehninio Muringen een afgeslagen bal voor de voeten kreeg en van dichtbij afrondde: 1-2.

In de tweede helft bleef NAC de bovenliggende partij en leek het snel voor de derde treffer aan te tekenen. Ware het niet dat Lex Immers op aangeven van El Allouchi met het hoofd de onderkant van de lat raakte. Aan de andere kant was het wel raak, toen scheidsrechter Luca Cantineau de bal op de stip legde na een handsbal van Michaël Maria, die de bal duidelijk met het hoofd leek te raken. Nikolas Agrafiotis stuurde doelman Nick Olij de verkeerde kant op en schoot Dordrecht naast NAC: 2-2. NAC zette in de slotfase nog eenmaal aan en voltrok het vonnis via Fiorini. Immers legde de bal op de rand van de zestien klaar voor de Schot, die met een prachtige uithaal de linkerbovenhoek vond: 2-3.

Jong PSV – FC Den Bosch 1-0

Halverwege de eerste helft nam Jong PSV de leiding, toen Shurandy Sambo van dichtbij de trekker overhaalde en daarmee zijn ploeg op een 1-0 voorsprong zette. Den Bosch had tot dan toe in de persoon van Paco van Moorsel al vroeg in de wedstrijd de bovenkant van de lat geraakt. Het spel golfde in de eerste helft op en neer met kansen voor beide ploegen. In de tweede helft veranderde dat spelbeeld niet. Den Bosch noteerde via Ringo Meerveld de beste kansen, terwijl de ploeg van trainer Peter Uneken via Nigel Thomas dichtbij een tweede Eindhovense treffer was. De aanvaller van PSV zag zijn inzet gekeerd worden door Wouter van der Steen. Een slotakkoord van de bezoekers leverde geen gelijkmaker op. Door de overwinning stijgt PSV één plekje en staat het na vrijdagavond zestiende.