Idrissi maakt debuut voor Ajax: ‘Dan gaat er maar één ding door je hoofd’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 19:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:49

Naast de 1-2 overwinning op Lille OSC viel er voor Oussama Idrissi donderdagavond nog iets te vieren. De buitenspeler maakte zijn debuut voor Ajax, nadat hij deze winter overkwam van Sevilla. Idrissi werd in het Europa League-duel door trainer Erik ten Hag negen minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht voor Antony. Op dat moment keek Ajax tegen een 1-0 achterstand aan, die niet veel later door Dusan Tadic en Brian Brobbey ongedaan werd gemaakt. Door de overwinning kan Ajax de return van donderdag met veel vertrouwen tegemoet zien.

Het was voor Idrissi de tweede keer dat hij op de bank zat bij Ajax, nadat hij eerder in de thuiswedstrijd tegen PSV (2-1 winst) negentig minuten bleef zitten. “Ik was klaar om het team eventueel te helpen”, blikt de aanvaller in gesprek met Ajax TV terug op zijn debuut. “Als je als aanvaller invalt bij een 1-0 achterstand, gaat er maar één ding door je hoofd: er alles aan doen om te winnen. Dat is gelukt en dat is een goede prestatie van het team. Dat ik daar onderdeel van heb mogen uitmaken geeft een goed gevoel. Het maakt mij hongerig naar meer.”

De zevenvoudig Marokkaans international heeft altijd hoop gehouden op een goed resultaat tegen Lille, ondanks het feit dat de ploeg van Ten Hag twintig minuten voor tijd op achterstand kwam. “We hebben de wedstrijd geanalyseerd en teamgenoten concludeerden ook dat we onnodig op achterstand kwamen”, vertelt Idrissi. “Desondanks zijn we ons ding blijven doen en domineerden we de wedstrijd. We wisten op voorhand dat we een goede kans zouden maken. Met alle respect voor Lille, want die doen het gewoon heel goed in Frankrijk. We hebben een hele goede uitgangspositie om het aanstaande donderdag in eigen huis af te maken.”

Het goede spel van Ajax leidde er zelfs toe dat de ploeg van Ten Hag door een enkeling als favoriet werd bestempeld voor het winnen van de Europa League. “Je bent altijd een potentiële winnaar als je goed voetbalt in zo’n competitie. Alle ingrediënten zijn aanwezig om ver te komen en daar gaan we ook voor. Maar we weten ook dat elke tegenstander anders is. We hebben te maken met een aantal goede tegenstanders.” Afgelopen seizoen strandde Ajax in de zestiende finales, toen de Amsterdammers over twee duels moesten buigen voor Getafe.

Idrissi heeft zijn draai inmiddels gevonden bij Ajax en kan het met twee spelers uit de selectie bijzonder goed vinden. “Ik heb met heel veel jongens contact”, geeft de rechtspoot toe. “Maar uiteindelijk trek je het meest op met de jongens waar je bij aan tafel zit. Dat zijn Zakaria Labyad en Noussair Mazraoui.” Idrissi hoopt komende zondag wederom van waarde te kunnen zijn, als Ajax in de eigen Johan Cruijff ArenA bezoek krijgt van Sparta Rotterdam. “Ik kan niet wachten om meer van mezelf te laten zien.”