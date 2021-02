Voetballerij in Nederland met stomheid geslagen door interview OMT-lid

Vrijdag, 19 februari 2021

De KNVB neemt stelling tegen de uitlatingen van Andreas Voss, arts-microbioloog en lid van het Outbreak Management Team. Vrijdagochtend zei Voss tegen de NOS dat hij geen volle stadions verwacht in het huidige kalenderjaar. Die uitlatingen schieten in het verkeerde keelgat bij Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB. Ook de Keuken Kampioen Divisie vaardigt een statement uit en keurt de uitspraken af.

Voss, hoogleraar infectiepreventie van het Radboud UMC, is de hoofdonderzoeker van het Fieldlab-programma. Sinds deze maand organiseert Fieldlab, een samenwerking tussen de evenementensector en de overheid, proefevenementen met publiek, zoals congressen, festivals en theatervoorstellingen. Ook twee voetbalwedstrijden zijn geselecteerd voor een test. Zondag zitten 1153 NEC-supporters op de tribune tijdens het thuisduel met De Graafschap, terwijl volgende week zondag ook publiek aanwezig is bij Almere City - SC Cambuur. Voss maakte vrijdag echter duidelijk dat hij waakt voor hoge verwachtingen.

"Het lijkt me niet waarschijnlijk dat we in 2021 kunnen voetballen voor volgepakte tribunes", liet Voss weten. "Ook als de uitkomsten van de Fieldlabs louter positief blijken te zijn, verwacht ik niet dat het kabinet op stel en sprong toestaat dat de poorten van de voetbalstadions in 2021 weer volledig open mogen." Namens de KNVB reageert Gijs de Jong fel: hij noemt de uitspraken van het OMT-lid 'prematuur, onnodig en schadelijk'. Volgens De Jong staan de uitlatingen haaks op eerdere afspraken die door de KNVB gemaakt zijn met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de programmastaf van Fieldlab.

"Het is feitelijk vreemd dat Voss dit als wetenschapper zegt. Hij zou uit hoofde van die hoedanigheid geïnteresseerd moeten zijn in onderzoek en niet van tevoren een stellige mening poneren hoe de situatie er tot 2022 volgens hem uitziet. Als hij van mening is dat we de stadions de rest van dit jaar niet kunnen vullen, waarom zouden we dan deze Fieldlabs doen", vraagt De Jong zich af. Het verbaast de secretaris-generaal van de KNVB sowieso dat de insteek van de onderzoeken tijdens de proefwedstrijden is om tot een tussenoplossing te komen waarbij clubs uit het betaald voetbal op verantwoorde wijze per wedstrijd een beperkt aantal toeschouwers kunnen toelaten.

In stadion De Goffert zitten zondag 1153 NEC-supporters op de tribune.

De Jong vindt immers dat er in september vorig jaar 'tot volle tevredenheid van iedereen meer dan honderd wedstrijden' zijn georganiseerd met publiek, dat de anderhalvemeterregel in acht nam. "De insteek van de Fieldlab-onderzoeken moet volgens mij zijn: hoe gaan we vanuit die situatie verder komen?", voegt hij daaraan toe. "Het bevreemdt me ten zeerste dat aan de vooravond van het eerste onderzoek al wordt gezegd dat we er niet op moeten rekenen dat stadions dit jaar nog vol kunnen lopen." De Jong stelt dat Voss zich als wetenschapper moet 'houden aan feiten, niet aan aannames'. "Niemand in Nederland kan en durft verder vooruit te kijken dan een week of vier. Hoe kan meneer Voss dan zeggen hoe de situatie zich volgens hem de komende tien maanden ontwikkelt?"

De Jong vindt dat de hoogleraar infectiepreventie met zijn uitspraken 'op de stoel van het kabinet' zit. Clubs ondervinden economische schade door de uitlatingen, denkt de bestuurder van de KNVB. "Dit is het moment waarop de clubs in contact treden met de seizoenkaarthouders over het volgende seizoen. Als je als supporter op zo'n moment te horen krijgt dat het niet waarschijnlijk is dat de stadions in het eerste deel van seizoen 2021-2022 weer vollopen, bedenk je je wel twee keer voor je een nieuwe seizoenkaart koopt."

In een eigen statement laat de Keuken Kampioen Divisie weten 'verrast' te zijn door het interview met Voss. De proefduels met publiek vinden plaats in de Keuken Kampioen Divisie en men laat weten dat het doel is om uiteindelijk toe te werken naar de terugkeer van volle stadions. "De uitspraken die zijn gedaan, zijn schadelijk voor onze clubs, onze divisie en onze branche. En dat is bij ons volledig in het verkeerde keelgat geschoten", luidt het statement. "Daarnaast betreft het een kabinetsbeslissing om de Fieldlabs te organiseren en is het interview niet alleen buitengewoon schadelijk voor de het betaald voetbal, maar óók voor branches zoals bijvoorbeeld de horeca en musea."