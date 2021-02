SC Cambuur profiteert niet optimaal van zwak optreden Kjell Scherpen

Vrijdag, 19 februari 2021 om 18:25

SC Cambuur heeft zich vrijdag niet veel steviger kunnen vestigen op de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Henk de Jong kwam door een treffer van Naci Ünüvar op achterstand tegen Jong Ajax en kwam zelf tot scoren via Robert Mühren, waardoor de wedstrijd in 1-1 eindigde. Cambuur heeft nu vier punten voorsprong op nummer twee De Graafschap, terwijl Jong Ajax de elfde plek bezet. Het onderlinge duel werd vorige week maandag geannuleerd vanwege de weersomstandigheden.

Bij Jong Ajax speelden Lassina Traoré en Kjell Scherpen, die een dag eerder bij de hoofdmacht negentig minuten op de bank bleef tegen Lille OSC, vanaf de start. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Cambuur-aanvaller Issa Kallon, die de bal uit de stuit tegen de lat schoot. Een blunder in de opbouw van Neraysho Kasanwirjo bood Nick Doodeman de volgende enorme mogelijkheid voor de Friezen. Ditmaal stond Scherpen in de weg.

Aan de overzijde kwam Jong Ajax na 21 minuten tot scoren. David Sambissa raakte geblesseerd en kon zo niet voorkomen dat de Amsterdamse beloften de bal op een gevaarlijke plek overnamen. Via Youri Regeer belandde de bal bij Ünüvar, die twee pogingen nodig had om keeper Sonny Stevens te kloppen: 1-0. Een grote fout van Calvin Mac-Intosch leidde even later tot een enorme kans voor Kasanwirjo, maar dit keer kon Stevens redding brengen.

Cambuur kreeg in de slotfase van de eerste helft nog twee mogelijkheden op de gelijkmaker. Eerst was Scherpen snel genoeg zijn doel uit om de doorgebroken Doodeman het scoren te beletten, even later kon de goalie ingrijpen toen Jasper ter Heide in kansrijke positie te veel tijd nodig had. Cambuur gaf echter niet op en wist vlak na rust een doelpunt te maken. Mühren mocht aan de rechterzijde van het strafschopgebied aanleggen en zag zijn harde schot via de handen van Scherpen binnenvallen: 1-1. De bal leek houdbaar voor de keeper van Jong Ajax.

Mühren hielp in de 67ste minuut een goede schietkans om zeep, door hoog over te mikken. Kort daarna kwam Ajax opnieuw goed weg, toen Scherpen de bal uit zijn handen liet glippen na een indaaiende corner vanaf de linkerflank. Door de flater kon Issa Kallon de bal binnenschieten, maar op de lijn stond Neraysho Kasanwirjo om een doelpunt te voorkomen. Aan de overzijde mikte Sontje Hansen van afstand over het vijandelijke doel. In de vierde minuut van de blessuretijd bereidde Jaymillio Pinas een grote kans voor Traoré voor, maar uit een lastige hoek schoot de spits over.