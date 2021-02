Cody Gakpo krijgt hevige terugslag in revalidatie; Nick Viergever bijna terug

Vrijdag, 19 februari 2021 om 17:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:15

Roger Schmidt heeft vrijdag slecht nieuws gebracht over Cody Gakpo. Het herstel van de geblesseerde 21-jarige aanvaller van PSV, die last heeft van zijn enkel, verloopt uiterst moeizaam. Gakpo wordt nog drie tot vier weken aan de kant gehouden. Geprobeerd wordt om de blessure van de vleugelspits met een individueel programma te verhelpen. Lukt dat niet, dan volgt een operatie en is het seizoen waarschijnlijk voorbij voor hem.

PSV zal het zondag in het thuisduel met Vitesse mogelijk moeten stellen zonder Olivier Boscagli. De 23-jarige centrumverdediger liep donderdag tegen Olympiacos (4-2 verlies) een hoofdwond op en het is de vraag of hij op tijd hersteld is. Het is nog onzeker of Timo Baumgartl eventueel zijn vervanger zal zijn, want Nick Viergever keert mogelijk terug in de wedstrijdselectie.

Baumgartl viel donderdag tegen Olympiacos in de 38ste minuut in voor de geblesseerde Boscagli. De Duitse centrumverdediger maakte geen goede indruk, want hij liet zich de bal in de opbouw ontfutselen door Youssef El-Arabi, die daardoor kon scoren. Mogelijk opteert trainer Roger Schmidt zondag tegen Vitesse voor Viergever als vervanger van Boscagli. De 31-jarige centrumverdediger was sinds begin januari geblesseerd. PSV heeft de aard van de kwetsuur om privacyredenen niet gecommuniceerd.

Bij PSV zit ook Noni Madueke nog in de ziekenboeg. Hij moet de komende anderhalve week waarschijnlijk nog toekijken vanwege een spierblessure. Armando Obispo is wel op de weg terug. De 21-jarige verdediger heeft deze week met Jong PSV getraind en zal waarschijnlijk volgende week minuten gaan maken in de Keuken Kampioen Divisie. Obispo liep begin september een zware blessure op en kwam dit seizoen nog geen officiële minuut in actie voor de Eindhovenaren.