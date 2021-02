Franse minister drukt Mbappé op het hart: ‘Kylian, blijf alsjeblieft hier’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 16:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:04

Roxana Maracineanu, de Franse Minister van Sport, heeft vrijdag een oproep gedaan richting Kylian Mbappé, die in haar ogen het beste bij Paris Saint-Germain kan blijven. Over de toekomst van de sterspeler, dinsdag nog verantwoordelijk voor een hattrick tegen Barcelona in de Champions League, gaan al lange tijd geruchten. Mbappé is al genoemd bij onder meer Real Madrid, Barcelona en Liverpool.

"Kylian, blijf alsjeblieft in Frankrijk", laat Maracineanu vrijdag weten in een interview op de Franse radiozender France Info. "We willen hier nog heel lang van je kwaliteiten kunnen genieten. Wij hebben je nodig, het Franse publiek heeft je nodig, Paris Saint-Germain heeft je nodig en de jonge voetballers in Frankrijk hebben een rolmodel nodig op voetbalgebied", geeft de minister een duidelijke boodschap mee aan de tegen Barcelona zo succesvolle Mbappé, wiens contract bij PSG nog ruim een jaar doorloopt.

De toekomst van Mbappé is al enige tijd voer voor de buitenlandse media. Sport wist daags voor de Champions League-kraker weten dat de aanvaller zijn huidige contract bij PSG wil uitdienen, waardoor hij in 2022 transfervrij van club kan wisselen. L'Équipe denkt echter dat Mbappé na afloop van dit seizoen zal worden verkocht door PSG, dat daarmee wil voorkomen dat de begeerde topschutter over ruim een jaar gratis vertrekt uit het Parc des Princes.

Mbappé evenaarde dinsdag tegen Barcelona een record uit 1997. Het was namelijk de eerste keer sinds Andriy Shevchenko (Dynamo Kiev) dat een speler in Europees verband driemaal wist te scoren in het Camp Nou. De 22-jarige Mbappé was in november 1997 nog niet eens geboren. De sterspeler staat inmiddels op het fraaie aantal van 111 doelpunten in 153 duels in het shirt van PSG. Voor zijn vorige club AS Monaco wist de PSG-spits 27 maal het net te vinden in 60 wedstrijden. Voor Frankrijk staat de teller op zestien treffers in 39 interlands.