Nicolás Tagliafico over blunder: ‘Waarschijnlijk is het gebeurd door mijn bril’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 15:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:15

Nicolás Tagliafico vindt het niet makkelijk om te spelen met een bril. De linksback van Ajax gaf tegen Lille OSC (1-2 winst) een doelpunt weg, toen Timothy Weah zijn te korte terugspeelbal naar doelman Maarten Stekelenburg kon onderscheppen. Tagliafico wijt de grote fout aan zijn bril, die hij moet dragen om zijn kwetsbare rechteroog te beschermen. "Een bril is altijd lastig", zegt Tagliafico tegenover ESPN.

Tagliafico liep 28 januari tegen Willem II (3-1 zege) een oogblessure op en moet tijdelijk spelen met een bril om zijn oog te beschermen. "Het is niet makkelijk spelen met een bril op", zegt de 28-jarige Argentijn. "Vooral als hij vies wordt en beslaat, wordt het moeilijker. Tijdens de goal hoorde ik schreeuwen dat ik op moest letten, maar ik zag de spits van Lille niet op Maarten afkomen. Waarschijnlijk gebeurde me dat door de bril. Als ik met deze bril op speel, probeer ik heel gefocust te kijken. Het is veel moeilijker om naar de zijkanten te kijken, ik moet mijn hoofd meer draaien. Het ging allemaal zo snel, ik heb hem gewoon niet gezien."

Verderop in de tweede helft kon Tagliafico zijn fout goedmaken door een strafschop te versieren. De vleugelverdediger kwam bij een duel in de zestien voor Renato Sanches en ging na licht contact tegen de grond. "Ik bleef proberen naar voren te gaan", zegt Tagliafico. "Ik deed mijn best om het team te helpen. En gelukkig is het ons gelukt. Toen ik het duel won en voelde dat hij tegen me aan kwam kon ik niet voorkomen dat ik viel, want ik raakte erdoor uit balans. Ik kwam daardoor niet meer bij de bal. Ik heb het daarna teruggezien en het was zoals ik al in de wedstrijd dacht. Dat hij ook mijn benen had geraakt wist ik niet, maar ik wist nog wel van de hand op mijn rug, die me uit balans bracht."

Tagliafico is erg tevreden over het vertoonde spel van Ajax. "Het was een erg moeilijke wedstrijd. Volgens mij hebben we heel goed gespeeld. We waren veel aan de bal, we hadden een paar kansen. Bijna geen overtredingen, dus volgens mij hebben we het goed gedaan. Ik vind het ook knap hoe we terugkwamen na de 1-0 achterstand. We zijn blij, maar we hebben nog negentig minuten voor de boeg."