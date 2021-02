Advocaat haalt op persconferentie uit naar minister-president Rutte

Dick Advocaat heeft vrijdag op de persconferentie uitgehaald naar Mark Rutte. De trainer van Feyenoord is niet blij met de recente uitspraken van de minister-president, die donderdag zei niet 'optimistisch' te zijn als het gaat om versoepelingen na het einde van de huidige lockdown op 2 maart.

Advocaat is niet blij met de strenge lockdown, die ervoor zorgt dat de Nederlandse clubs al bijna het hele seizoen zonder publiek spelen. "Dat het financieel niet gaat, dat heeft Feyenoord ook naar buiten gebracht", weet Advocaat. In december communiceerden de Rotterdammers af te stevenen op een operationeel verlies voor dit seizoen. Algemeen directeur Mark Koevermans zei dat Feyenoord per thuiswedstrijd zonder publiek 800.000 euro tot 900.000 euro misloopt.

"Ik denk dat Feyenoord niet de enige club is waarbij het financieel niet goed gaat, want dit is natuurlijk niet vol te houden", aldus Advocaat, die zich vervolgens richt tot de minister-president. "Die Rutte kan wel iedere dag roepen: 'Het gaat slecht, het gaat slecht.' Maar dat kan je natuurlijk niet volhouden. Dan stort alles straks in. Geef de mensen een beetje hoop. Misschien is dat ook een keer een positief gebaar, ook al gaat het niet allemaal zoals we willen. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt, maar geef de mensen een beetje hoop dat er straks wat positiefs staat te gebeuren. Maar niet alleen maar vanuit het negativisme denken en praten." Advocaat doelt daarbij op de coronamaatregelen. "Dat is ook de reden waardoor Feyenoord in de min staat. Anders hadden ze echt niet in de min gestaan."

Advocaat over scheidsrechter Siemen Mulder

Advocaat maakt op het persmoment van zijn hart geen moordkuil. De coach van Feyenoord haalt uit naar de KNVB vanwege de aanstelling van Siemen Mulder woensdag in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen sc Heerenveen (4-3 verlies). Mulder nam daarbij een aantal controversiële beslissingen, waaronder het goedkeuren van de 3-3. Daarbij sprong Henk Veerman licht op tegen Feyenoord-doelman Nick Marsman, waardoor de kopbal van Siem de Jong via de vingers van Marsman in het doel ging.

Het duel zou aanvankelijk gefloten worden door Björn Kuipers, maar werd vanwege de sneeuwval uitgesteld en vervolgens geleid door Mulder. "Wat ik niet begrijp: dat we bij een kwartfinale wedstrijd eerst Kuipers als scheidsrechter hebben, en dat we daarna, met alle respect, een mindere scheidsrechter krijgen. Dat er twaalf man in het buitenland zitten, en voor zo'n wedstrijd, krijgen wij geen Kuipers of Danny Makkelie." Zowel Kuipers als Makkelie floot midweeks een Champions League-wedstrijd en was daardoor niet in Nederland. "Dat vind ik storend, maar ik mag het niet meer zeggen. Ik vond nou niet dat Mulder zijn beste wedstrijd floot."