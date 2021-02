Mogelijk keepersprobleem bij Feyenoord: Advocaat neemt zaterdag beslissing

Vrijdag, 19 februari 2021 om 14:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:44

Het is nog onzeker of Feyenoord zondag in het uitduel met FC Twente kan beschikken over Justin Bijlow en/of Nick Marsman. Achter de inzetbaarheid van beide keepers staat een vraagteken, zo maakt Dick Advocaat vrijdag bekend op de persconferentie. Mochten Bijlow en Marsman niet inzetbaar zijn, dan maakt Ramón ten Hove waarschijnlijk zijn debuut onder de lat in Feyenoord 1.

"Beiden zijn een twijfelgeval", zegt Advocaat. "Vandaag heeft Marsman niet meegetraind. Waarschijnlijk nemen we morgen (zaterdag, red.) een beslissing over beide keepers." Voor het overige is Feyenoord heelhuids uit de wedstrijd in de TOTO KNVB Beker tegen sc Heerenveen (4-3 verlies) gekomen, zo bevestigt Advocaat. De trainer van Feyenoord krijgt de vraag waarom hij in de desastreus verlopen bekerwedstrijd niet een extra verdediger inbracht, toen Steven Berghuis met rood van het veld werd gestuurd.

"Alles kan, maar we hebben al drie wedstrijden 4-4-1 gespeeld: tegen CSKA Moskou, tegen Dinamo Zagreb, tegen Fortuna Sittard", beargumenteert Advocaat. "Die laatste wonnen we met tien man ook nog. Toen ging het allemaal goed, ging er helemaal geen goal in, met een veel langere speeltijd. Dus we waren gewend om 4-4-1 te spelen. Als je dan ziet wat dan de persoonlijke fouten zijn, dan schrik je wel. Maar het had geen zin om dan ineens met vijf man in het zestienmetergebied te gaan staan. Maar het had wel gekund."

Feyenoord lijkt nu te moeten hopen dat Ajax de beker wint, zodat het ticket voor de groepsfase van de Europa League doorschuift naar de nummer drie van de Eredivisie. "Dat weet ik, maar we moeten vooral niet naar anderen kijken", reageert Advocaat. "We moeten vooral zorgen dat we de vorm terugkrijgen, dat we wedstrijden weer makkelijk gaan winnen. Dat is het enige dat telt."

Zondag treft Feyenoord Luciano Narsingh, die door de Rotterdammers is verhuurd aan FC Twente. Advocaat krijgt de vraag waarom de dertigjarige rechtsbuiten niet is geslaagd in De Kuip. "Ik denk dat het vooral te maken heeft dat Berghuis voor hem stond, op die positie. Het is moeilijk om Berghuis uit het elftal te spelen." Advocaat heeft niet specifiek meer gesproken met Berghuis over zijn rode kaart in Heerenveen. "Nee, ik denk dat de speler zelf wel heel goed begrijpt wat er gebeurd is, zoals er meer spelers de laatste fase niet in de wedstrijd zaten. Deze jongen weet zelf wel wat hij verkeerd heeft gedaan."