Zware blessure op training Bayern lijkt EK-droom wreed te verstoren

Vrijdag, 19 februari 2021 om 13:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:55

Corentin Tolisso heeft donderdag op de training van Bayern München een zware dijbeenblessure opgelopen en de kwetsuur kan weleens gevolgen hebben voor de EK-kansen van de Franse middenvelder. L'Equipe meldt dat de Fransman circa drie maanden uit de roulatie is, terwijl BILD in het slechtste geval uitgaat van een absentie van zes maanden. In dat geval mist Tolisso sowieso het EK met de Franse nationale ploeg.

De 22-voudig international van Frankrijk is vrijdag al geopereerd in Berlijn en de komende maanden staan voor de buitenspeler dus in het teken van revalideren. Het is nog niet bekend of Tolisso nog dit seizoen zijn rentree kan maken bij Bayern, dat in voorbereiding is op de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt van zaterdagmiddag. Hij lijkt de laatste jaren van de ene blessure in de andere te vallen. Hij was juist net weer hersteld van een spierblessure. De aanvaller tekende maandag nog voor een doelpunt van Bayern in de spectaculaire thuiswedstrijd tegen Arminia Bielefeld (3-3).

Tolisso kwam tot dusver dit seizoen tot 22 wedstrijden voor Bayern in alle competities. De voormalig middenvelder van Olympique Lyon wist met der Rekordmeister onlangs nog beslag te leggen op het WK voor clubteams. In de finale tegen Tigres (1-0) kwam hij als invaller binnen de lijnen. Zijn blessure is een flinke tegenvaller voor Bayern, dat volgende week dinsdag tegen Lazio begint aan de achtste finale in de Champions League. Thomas Müller en Benjamin Pavard zijn besmet geraakt met het coronavirus, terwijl Douglas Costa, Serge Gnabry en Alexander Nübel kampen met uiteenlopende blessures in aanloop naar de Europese hervatting.

De 26-jarige Tolisso droeg in oktober vorig jaar voor het laatst het shirt van Frankrijk, in het Nations League-duel met Kroatië (1-2 overwinning). In de drie duels van les Bleus die volgden maakte de middenvelder geen speelminuten. Bondscoach Didier Deschamps maakt normaal gesproken in mei zijn definitieve EK-selectie bekend. Frankrijk neemt het in de groepsfase op tegen Duitsland (15 juni), Hongarije (19 juni) en Portugal (23 juni).