Kluivert reageert op kritiek vanwege intrekken van eerbetoon aan Nouri

Vrijdag, 19 februari 2021 om 14:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:16

Justin Kluivert beschouwt de ineenstorting van Abdelhak Nouri in de zomer van 2017 als het ergste moment uit zijn leven, zo vertelt de aanvaller van RB Leipzig tegenover Goal. Kluivert blikt terug op de gebeurtenissen van bijna vier jaar geleden. "Ik was gewoon in shock, ik kon het niet geloven", aldus de 21-jarige vleugelspits.

"Het ene moment sta je nog steeds met hem op het veld grappen te maken en het volgende moment is alles anders. Het gebeurde zo ongelooflijk snel", vervolgt Kluivert, die de tragische gebeurtenis op zijn eigen manier verwerkte. "Ik wilde alleen zijn. Ik ben iemand die zulke emotionele gebeurtenissen zelfstandig verwerkt. Ik dacht veel na, bleef mezelf herinneren aan de vele prachtige momenten die we met hem deelden. Ik heb weer op een nieuwe manier geleerd dat je het leven moet waarderen omdat het van het ene moment op het andere kan veranderen."

Kluivert speelde na de hartstilstand van Nouri nog één seizoen bij Ajax en vertrok vervolgens verrassend naar AS Roma. Daar koos de buitenspeler voor rugnummer 34, als eerbetoon aan zijn vriend. "Toen ik bij Roma kwam, wilde ik dit gebaar maken om mijn liefde en steun voor mijn vriend Appie uit te drukken", zegt Kluivert, die het shirt met rugnummer 34 slechts één seizoen droeg. Vanaf zijn tweede jaargang in Italië ging de tweevoudig Oranje-international namelijk met rugnummer 99 spelen, een verwijzing naar zijn geboortejaar.

Het wisselen van rugnummer kwam Kluivert in Nederland op veel kritiek te staan: het zou respectloos zijn richting Nouri. "Het was van tevoren al de bedoeling dat ik in mijn eerste seizoen nummer 34 zou dragen en daarna zou overstappen naar nummer 11", aldus Kluivert. "Maar Aleksandar Kolarov droeg na dat jaar nog steeds 11. Toen besloot ik om 99 te nemen. Dat pakte ook goed uit."

De stap van Ajax naar AS Roma die Kluivert in 2018 maakte kwam voor de buitenwereld als een verrassing. Patrick Kluivert, de vader van Justin, was niet enthousiast over de overgang. "Uiteindelijk wilde mijn vader alleen het beste voor mij. Volgens hem was het voor mij het beste geweest om nog een jaar bij Ajax te blijven. Het is belangrijk om te luisteren naar wat je ouders denken. Maar het is ook belangrijk om naar jezelf te luisteren. Ik had mijn beslissing genomen en ik bleef erbij. Voor mij voelde de verandering als de juiste stap."

Kluivert heeft geen spijt van zijn transfer naar Italië. "Vanuit mijn oogpunt was de overstap erg nuttig. Ik heb veel geweldige momenten beleefd met de Roma, maar het was op sommige momenten zeker lastig. Dat kende ik nog niet: jarenlang bij Ajax had ik bijna altijd alleen maar positieve ervaringen. Door voor het eerst met hobbels te worden geconfronteerd, kon ik volwassen worden. Ik wist ook dat een carrière niet alleen steil omhoog gaat, maar ook dieptepunten kent. Niemand kijkt graag naar een film waarin alles perfect gaat." Kluivert speelde in zijn eerste twee jaar bij Roma uiteindelijk 68 officiële duels voor de club, waarin hij 9 keer scoorde en 10 assists gaf. Dit seizoen is hij verhuurd aan RB Leipzig, waarvoor hij nu op 2 goals in 15 officiële wedstrijden staat.