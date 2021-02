Perez behoudt vertrouwen in matige Ajacied: ‘Je kunt het zo weer hebben’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 11:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:59

David Neres speelde donderdagavond in de Europa League tegen Lille OSC (1-2 winst) zeker niet zijn beste wedstrijd, zo concludeerde Kenneth Perez. De analist van ESPN weet dat de aanvaller van Ajax na twee zware blessures tijd nodig heeft om terug op zijn oude niveau te komen. "Of dat mijlenver weg is? Dat is niet zo. Dat kun je zo weer hebben", zei Perez na afloop.

Neres was vanaf eind november 2019 meer dan negen maanden uitgeschakeld door een knieblessure. Dit seizoen miste de Braziliaanse vleugelspits vanaf december 2020 ongeveer een maand door een kuitblessure. "Neres heeft een hele lange tijd niet gespeeld, en dat zag je wel aan zijn spel, in zijn aannames", aldus Perez. "Hij speelde ook aan de verkeerde kant voor hem, hij is beter aan de rechterkant. En je zag gewoon in zijn aannames: net te ver, en dat soort dingen."

Toch behoudt Perez vertrouwen dat Neres terug kan komen op zijn oude niveau. "Ik moet zeggen: Neres is Europees gezien geweldig geweest in veel wedstrijden. Deze wedstrijd is ook iets anders qua niveau van verdedigen dan de Eredivisie, dus het ging net iets te snel voor hem. Of het met ritme te maken heeft? Ja, dat denk ik wel. Over een week is het misschien weer wat beter." Dan volgt op donderdag de return tegen Lille in de Johan Cruijff ArenA.

Erik ten Hag kwam na afloop van de wedstrijd in Frankrijk overigens tot een vergelijkbare conclusie over Neres. "Hij groeide in de wedstrijd", aldus de trainer van Ajax tegenover De Telegraaf. "In de eerste helft was hij wat anoniem. Ook in het samenspel. Het was niet altijd even goed met die andere drie voorin. Naarmate de wedstrijd vorderde werd hij steeds beter en steeds gevaarlijker."

Ten Hag vond Neres in die fase goed spelen. "Toen zag je ook weer de oude Neres. Daar heb ik glimpen van gezien en daar ben ik heel blij mee. Hij heeft dit nodig om een stap verder te komen." Wel is er nog genoeg ruimte voor verbetering, zo weet de coach. "Hij kan vele malen beter dan hij, zeker in de eerste helft, liet zien. Hij heeft deze wedstrijd nodig om op dat niveau te komen. Ik ben erg blij met zijn prestatie van vanavond en ik weet zeker dat hij dat gaat uitbouwen in de komende wedstrijden."