Eredivisie CV gruwelt van nieuwe opzet CL: ‘Het zijn ónze weekends’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 11:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:32

De Champions League lijkt met ingang van het seizoen 2024/25 een nieuwe opzet te krijgen en het is niet uitgesloten dat er dan wedstrijden in het weekeinde zullen worden afgewerkt. Eredivisie CV-directeur Jan de Jong vindt dat echter helemaal geen goed idee en de bestuurder zal zich dan ook altijd verzetten tegen een dergelijk voorstel, ook al weet hij ook heel goed dat er veel geld valt te verdienen voor clubs met het spelen van Europese duels op zaterdag of zondag.

"Want reken maar dat dat lucratief is, al die Champions League-wedstrijden over het weekend uitsmeren", verklaart De Jong vrijdag in een vraaggesprek met Voetbal International. "Met nóg meer verschillende aanvangstijden. De laatste jaren hebben we al gezien hoeveel twee kick off-tijden per avond de Champions League hebben doen groeien van twee naar drie miljard euro per seizoen. Dat levert dus enorm extra veel geld op", zo rekent de voormalig algemeen directeur van Feyenoord voor.

"Laat staan als je in de weekenden gaat spelen met wel negen of tien verschillende begintijden. Want dat is echt de lijn die we gezamenlijk verdedigen. Hand in hand met alle nationale competities", verwijst De Jong naar het standpunt dat de meeste competities in Europa innemen. "Niemand uitgezonderd. Dat is the last line of defence. Het zijn ónze weekends. Europees voetbal moet doordeweeks gespeeld blijven worden", zo besluit de strijdvaardige De Jong, sinds mei 2020 directeur van de Eredivisie CV.

Door Ajax ingebracht model aan de basis van metamorfose Champions League

Het miljardenbal lijkt over enkele jaren volledig anders ingevuld te gaan worden. Lees artikel

De UEFA wil met de nieuwe opzet de groepsfase vervangen door een fase met voor elke club in totaal tien verschillende tegenstanders, verdeeld over thuis- en uitduels. Na de tien duels wordt er een balans opgemaakt, waarna duidelijk wordt welke clubs doorgaan naar de eindfase van de nieuwe Champions League. De UEFA wil de acht bovenste ploegen laten doorgaan naar de knock-outfase van het miljardenbal. Via play-offs is het voor de zestien clubs die volgen (de nummers 9 tot en met 24) mogelijk om alsnog een plaats te veroveren voor de volgende ronde.

De UEFA streeft met de koerswijziging in de Champions League naar meer topwedstrijden in de beginfase van het Europese toernooi, wat financieel gezien aantrekkelijk is voor de deelnemende clubs en de Europese voetbalbond zelf. Daarnaast zet men in op meer duels en meer spanning. Groepsduels die niet meer van belang zijn omdat clubs al zijn gekwalificeerd moeten op termijn tot het verleden horen. In eerste instantie start de nieuwe opzet met 32 clubs, maar uitbreiding naar 36 deelnemers wordt niet uitgesloten door de UEFA.