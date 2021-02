Driessen ziet twee gezichten bij Berghuis: ‘Voetballende Dr Jekyll and Mr Hyde’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 10:11 • Rian Rosendaal

Volgens Valentijn Driessen staat Steven Berghuis symbool voor het Feyenoord van dit seizoen. Het elftal van trainer Dick Advocaat speelt soms 'apathisch, afwachtend en zonder strijd', om vervolgens een week later met 'vuur, passie en goed voetbal de tegenstander op een hoop te spelen'. De chef voetbal van De Telegraaf neemt het met 4-3 verloren bekerduel met sc Heerenveen als voorbeeld.

"Berghuis is de voetballende Dr Jekyll and Mr Hyde, het schoolvoorbeeld van iemand met twee gezichten", schrijft Driessen vrijdagochtend in zijn column voor De Telegraaf. De voetbaljournalist trekt in dat kader een vergelijking met een voormalig Feyenoord-aanvaller met eveneens een explosief karakter. "Robin van Persie had het in zijn column in De Telegraaf over het gif in Berghuis. Zelf had Van Persie dat ook in de beginfase van zijn carrière. Bert van Marwijk stuurde hem als trainer eens naar huis nadat het warmlopen hem niet beviel. Van Persie miste daardoor de wedstrijd om de Super Cup tegen Real Madrid, terwijl hij maanden had uitgekeken om te spelen tegen Zinédine Zidane."

Vooral dankzij Arsène Wenger kwam het toch nog goed met Van Persie, die Feyenoord in 2004 inruilde voor Arsenal. "Hij investeerde honderden uren in Van Persie omdat hij wist dat die de kwaliteiten had om ooit het verschil te maken. Het ruwe randje van Berghuis zat ook bij Van Persie, maar Wenger sleep het glad, had een rustgevende werking op de Rotterdammer." Een dergelijke coach is Berghuis volgens Driessen nog niet tegengekomen, maar hij benadrukt tevens dat het nog niet te laat is voor de aanvoerder van Feyenoord. "Berghuis kan met goede begeleiding nog steeds stappen maken, hoewel hij 29 jaar is."

Berghuis: ‘Er werd niet zoveel gezegd, ik heb een soort van sorry gezegd’

De aanvoerder van Feyenoord heeft excuses gemaakt richting zijn ploeggenoten na zijn rode kaart tegen sc Heerenveen. Lees artikel

Ondanks de soms grillige manier van doen heeft Driessen ook respect voor de ambitie en gedrevenheid van Berghuis. "Tijdens de coronastop had hij lekker op de boot van zijn steenrijke schoonvader kunnen gaan zitten, maar Berghuis, vaak samen met Robert Bozenik, trainde zich ordinair gezegd het leplazarus. Om beter te worden, om topfit aan de seizoensstart te staan, om te bewijzen dat hij goed genoeg is om met Oranje op het EK te spelen. Dat is Berghuis’ droom waar hij alles voor opzij zet. Op het maniakale af." Volgens Driessen kleven er ook nadelen aan deze werkwijze. "Het gevolg is dat hij zich af en toe zo voorbijloopt en verschijnt in de gedaante van Mr Hyde. Zoals in Heerenveen toen hij uit het niets Joey Veerman schopte."

Driessen noemt Berghuis 'een geweldige voetballer, die zichzelf soms in de weg zit'. "Belangrijk wordt welke trainer hij tegenkomt na dit seizoen." Blijft een transfer uit, dan krijgt de aanvaller bij Feyenoord te maken met Arne Slot, de opvolger van Advocaat. De columnist acht het cruciaal dat een trainer investeert in Berghuis, om zo het optimale rendement eruit te halen. "Die les zal bondscoach Frank de Boer, hun eerste ervaringen beloven niet veel goeds, zich ter harte moeten nemen. Dan heeft Oranje er een speler bij die positief het verschil kan maken. En niet zal overkomen wat hem in Heerenveen gebeurde."