Arbiter Kruzliak kreeg uren voor Lille - Ajax schorsing van zes wedstrijden

Vrijdag, 19 februari 2021 om 09:53 • Chris Meijer

Ivan Kruzliak heeft niet bepaald de meest gelukkige week uit zijn scheidsrechterscarrière achter de rug. De Slowaakse arbiter eiste donderdagavond een hoofdrol op tijdens het Europa League-duel tussen Lille OSC en Ajax (1-2), door de Amsterdammers een strafschop te geven na een vermeende overtreding van Renato Sanches op Nicolás Tagliafico en bij dit besluit te blijven na inmenging van de VAR. Kruzliak gaf afgelopen weekeinde in het Slowaakse competitieduel tussen AS Trencín en DAC Dunajská Streda (3-3) ook al een discutabele strafschop en is daarvoor zelfs tot het einde van het seizoen verbannen naar het tweede niveau.

De 36-jarige leidsman legde de bal tijdens Lille - Ajax na 87 minuten spelen op de stip, nadat Tagliafico ten val kwam in een duel met Sanches. Videoscheidsrechter Marco Fritz riep Kruzliak nog naar de kant, maar de Slowaak bleef na het bekijken van de beelden bij zijn besluit. Lille-verdediger Sven Botman sprak van een 'schandalige beslissing', terwijl Kenneth Perez de strafschop een 'regelrechte schande' en Kruzliak een 'pannenkoek' noemde. Davy Klaassen vond de penalty wel terecht, mede doordat de Slowaakse leidsman ‘toch overal voor floot’.

Een kans, een goal. Lille komt via Timothy Weah op voorsprong door een verkeerde terugspeelbal van Nicolas Tagliafico. #RTL7 #lilaja #UEL pic.twitter.com/sOQTNwT4EY — VTBL ? (@vtbl) February 18, 2021

Kruzliak had de leiding over Lille - Ajax net nadat hij in eigen land in opspraak was geraakt. Hij had afgelopen zondag de leiding over het duel tussen Trencín en DAC, de nummers zeven en twee van de Slowaakse Fortuna Liga. Die wedstrijd stevende heel lang af op een verrassende 3-2 overwinning voor Trencín, tot Kruzliak in de vijfde minuut van de blessuretijd een discutabele strafschop aan de bezoekers gaf. Abdulrahman Taiwo van DAC zette Adrián Slávik van Trencín weg, waardoor de verdediger uitgleed en in zijn val zijn tegenstander meenam. Tot verbijstering van de spelers van Trencín legde Kruzliak de bal op de stip, waarna Eric Ramirez vanaf elf meter de eindstand op 3-3 bepaalde.

Er barstte na afloop een storm van kritiek los rond Kruzliak, die tegenover Tak Urcitee al snel zijn excuses maakte. “Ik geef eerlijk toe dat ik een fout heb gemaakt, het spijt me enorm. Direct na de wedstrijd heb ik met de trainer van Trencín (Stijn Vreven, red.) gesproken en ik heb hem verteld hoe ik het op het veld zag. Op dat moment moest ik het moment nog terugzien op televisie. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik een fout heb gemaakt en daarvoor bied ik mijn excuses aan. Vreven heeft mij de hand geschud en mijn excuses geaccepteerd. Verder wil ik er niet te diep op ingaan, de scheidsrechterscommissie zal eerst bij elkaar moeten komen.”

The commission of referees of the SFZ punished Ivan Kružliak for mistakes in the match of the slovak first tier league DAC vs AS Trencín with a six-match distance and reassignment to the second tier league.



He is the referee for today's EL match Lille vs Ajax. pic.twitter.com/uqiWF8TGbs — Juraj ???? (@MonsignorBilly) February 18, 2021

De excuses van Kruzliak ten spijt, besloot de scheidsrechterscommissie hem fors te straffen. De leidsman heeft van de Slowaakse voetbalbond een schorsing van zes wedstrijden gekregen én zal tot het einde van het seizoen niet op het hoogste niveau fluiten. “Hij zal zes wedstrijden niet worden aangesteld en wordt teruggezet naar de II.Liga, waar hij tot het einde van het huidige seizoen zal fluiten. Hij kan volgend seizoen terugkeren op het hoogste niveau, als hij dat met zijn prestaties afdwingt. Er zijn in het verleden vergelijkbare sancties opgelegd”, zo lichtte de Slowaakse scheidsrechtersbaas Marián Ružbarský toe tegenover Futbal SFZ.

Op dat moment was al duidelijk dat Kruzliak was aangesteld als scheidsrechter voor het duel tussen Lille en Ajax. “Daar hebben we simpelweg kennis van genomen. In dit geval is de UEFA onafhankelijk”, sprak voormalig scheidsrechter Ružbarský. De straf van Kruzliak in eigen land heeft geen invloed op zijn internationale aanstellingen. Hij is sinds 2011 FIFA-scheidsrechter en debuteerde op het internationale podium met kwalificatiewedstrijden voor het EK Onder-19. In het seizoen 2011/12 floot Kruzliak voor het eerst in de voorrondes van de Europa League.

Een seizoen later had Kruzliak voor het eerst de leiding in de voorrondes van de Champions League en het hoofdtoernooi in de Europa League. In november 2017 debuteerde hij in het hoofdtoernooi van de Champions League, tijdens het duel tussen Liverpool en Maribor (3-0). In hetzelfde seizoen had hij ook het Champions League-duel tussen Manchester City en Feyenoord (1-0) onder zijn hoede. Eerder dit seizoen floot Kruzliak twee groepswedstrijden in het miljardenbal: Ferencvaros - Dynamo Kiev en Borussia Dortmund - Club Brugge. Voor Ajax was Kruzliak overigens geen onbekende, want voor het duel met Lille floot hij de Amsterdammers al vier keer: in de voorronde van de Champions League (tegen Standaard Luik en Rapid Wien) en in de Europa League (tegen Celta de Vigo en FC Kopenhagen).