Imago Schmidt brokkelt verder af na zeperd PSV: ‘Het is een notoire zeurpiet’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 09:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:42

Er worden in de Nederlandse media harde conclusies getrokken na de smadelijke 4-2 nederlaag van PSV tegen Olympiacos in de tweede ronde van de Europa League. De Telegraaf vraagt zich af of trainer Roger Schmidt de boel weer op de rit krijgt in Eindhoven. De ochtendkrant maakt zich met name zorgen over de aanhoudende problemen voor PSV in verdedigend opzicht, terwijl ook de inviduele fouten worden belicht.

"Vast staat dat PSV zondag tegen Vitesse en in de Europese return donderdag tegen Olympiacos het seizoen definitief kan vergooien. Op de huidige manier dan", concludeert De Telegraaf na de zeperd van PSV in Europees verband. Schmidt benadrukte vóór de ontmoeting met de Grieken nog dat zijn verdedigers beter werk moesten gaan leveren, al was daar in Piraeus weinig van te merken. "Het werd een aandachtspunt. Een dag later was de defensieve wanorde misschien wel groter dan ooit binnen het huidige seizoen. Voor de zoveelste keer in vijf weken na de winterstop, telde een tegenstander zijn zegeningen met de geboden mogelijkheden door de Eindhovenaren."

De krant rept voorts van 'een opeenstapeling van details'. "Tussen de individuele missers door, worden foutenpatronen structureel en ook destructief. PSV verschaft zichzelf al een dikke maand lesmateriaal, maar leert er tot op heden weinig van." Sjoerd Mossou meent dat de druk op PSV door de slechte reeks steeds verder toeneemt. "Voor PSV-begrippen is dat momenteel best wel extreem. Rond Roger Schmidt is een sfeertje ontstaan, hij heeft de gunfactor niet. Hij heeft eigenlijk nog een extra zomer nodig om het naar zijn hand te zetten, maar de vraag blijft of hij daar de tijd voor krijgt", zo klinkt het vrijdagochtend in de podcast van het Algemeen Dagblad.

De Volkskrant vond PSV 'richtingloos en ideeënloos' spelen in Griekenland. "Het creëerde amper kansen, was slordig en onoplettend in elke linie. Het heeft nog perspectief door twee treffers-uit-het-niets van Eran Zahavi, een van de weinige scherpe PSV’ers samen met Jordan Teze die met uitstekende ingrepen nog eens twee tegendoelpunten voorkwam", zo luidt de harde conclusie over het falende PSV, dat in de laatste weken in aanvallend opzicht steeds minder voor elkaar weet te krijgen. "Terwijl zelfs FC Volendam, RKC en Emmen grote kansen boetseerden." De krant richt vervolgens zijn pijlen op de werkwijze van Schmidt in zijn debuutseizoen als coach van PSV.

"Zijn imago van vooruitstrevende, onverstoorbare, internationaal gelouterde topcoach is gekanteld tot dat van notoire zeurpiet die zijn beste spelers te vaak wisselt en teveel vasthoudt aan de behoudende middenveldbezetting met twee controleurs (Ibrahima Sangaré en Pablo Rosario)", krijgt Schmidt de volle laag. De komende weken kunnen weleens cruciaal worden voor de vorig jaar zomer aangestelde Duitser. "Eerst moet Schmidt de komende topzware week overleven als achtereenvolgens Vitesse, Olympiacos en Ajax op bezoek komen. De opmaat daar naartoe in Piraeus belooft weinig goeds."

Het Eindhovens Dagblad vreest voor een dramatisch restant van het seizoen voor PSV, mocht het Europa League-avontuur al in de tweede ronde eindigen. "Als de nederlaag volgende week niet wordt weggepoetst, speelt PSV dit seizoen vermoedelijk alleen nog voor een tweede plek in de Eredivisie", zo wordt verwezen naar de achterstand van zes punten op koploper Ajax. Ook Schmidt ontkomt in de regionale krant niet aan de nodige kritiek. "Woorden als ‘ontwikkelen’ en ‘ervaring opdoen’ mogen geen wanprestatie verhullen. PSV hoort om de prijzen te spelen en op dit moment ziet het er niet naar uit dat de club daarbij ook maar enigszins in de buurt komt. Volgende week zal tegen de Grieken een ware wederopstanding nodig zijn om niet al in februari al het zilverwerk uit het oog te verliezen."