Tadic uit onbegrip richting Brobbey: ‘Beter kan je het niet hebben’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 08:39 • Laatste update: 08:49

Dusan Tadic begrijpt weinig van het besluit van Brian Brobbey om Ajax aan het einde van het seizoen te verlaten. De negentienjarige spits verzorgde donderdagavond de winnende treffer tijdens het met 1-2 gewonnen heenduel in de zestiende finale van de Europa League met Lille OSC. De aanvoerder van Ajax zegt in gesprek met het ANP dat je het nergens ter wereld als talent beter kan hebben dan in Amsterdam.

“Prachtig. Maar ik snap niet waarom hij vertrekt”, zegt Tadic na het gewonnen duel met Lille. Trainer Erik ten Hag bracht Brobbey een kwartier voor het einde, toen Ajax net door een doelpunt van Timothy Weah op achterstand was gekomen, binnen de lijnen als vervanger van David Neres. Tadic maakte vanuit een strafschop gelijk, waarna Brobbey de winnende treffer voor zijn rekening nam. De jonge spits is bij Ajax in het bezit van een aflopend contract en de Amsterdammers hebben reeds via de officiële kanalen gecommuniceerd dat hij die verbintenis niet gaat verlengen.

“Beter dan bij Ajax kan je het als talent niet hebben”, geeft Tadic te kennen. “Nergens in de hele wereld. Kijk naar Frenkie, Donny, Matthijs de Ligt en ook Sergiño Dest. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Neem Ryan Gravenberch nu weer en k ijk hoe Rensch en Timber hier net tegen Lille speelden. Ze zijn nog zo jong maar krijgen een kans en pakken die. Als jonge jongen wil je toch eerst een paar jaar bij Ajax spelen. Daar leer je echt zoveel. En dan kan je altijd nog een keer weg, op een moment dat je er echt klaar voor bent.”

Tadic toont zich tegelijkertijd content met het resultaat van Ajax in het Stade Pierre-Mauroy. “Als je op zo'n manier wint bij de koploper van Frankrijk, dan mag je denk ik wel tevreden zijn”, concludeert Tadic. Ajax heeft zich door de 1-2 overwinning op Lille een uitstekende uitgangspositie verschaft voor de return, die over een week in de Johan Cruijff ArenA op het programma staat. Ten Hag zal daarin weer een beroep kunnen doen op Ryan Gravenberch, die terugkeert van een schorsing.