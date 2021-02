Opmerkelijke conclusie na nieuwe domper PSV: ‘Speelden eigenlijk best goed’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 08:24 • Rian Rosendaal

Roger Schmidt denkt dat PSV zich nog steeds kan plaatsen voor de achtste finale in de Europa League, ondanks de pijnlijke 4-2 nederlaag tegen Olympiacos van donderdagavond. De Duitse coach drukt zijn ploeg echter wel op het hart om volgende week tijdens de return in Eindhoven een stuk beter te verdedigen. Philipp Max vond PSV ondanks de nederlaag en het defensieve gestuntel eigenlijk best wel goed spelen.

"Ik vond niet dat we slecht speelden, maar we maakten veel te veel fouten achterin. Het werd nu 4-2, maar in mijn ogen is nog alles mogelijk", gaf Schmidt na afloop van het Europa League-duel in Piraeus aan in gesprek met ESPN. "We zullen wel heel snel beter moeten worden. We moeten volgende week laten zien dat we meer geconcentreerd en tactisch beter dan vandaag kunnen spelen. Zeker op de momenten dat we de goals tegenkregen", verwees de PSV-coach naar de fouten van Timo Baumgartl en Max bij twee treffers van de thuisclub. "Als we volgende week weer vier tegendoelpunten krijgen zullen we niet door kunnen gaan naar de volgende ronde", waarschuwt de oefenmeester zijn spelersgroep alvast voor een doemscenario.

Ondanks de fout bij de 3-2 van Olympiacos wilde Schmidt de ongelukkig ingevallen Baumgartl, die de geblesseerde Olivier Boscagli verving, niet openlijk afbranden. "Hij (Boscagli, red.) is een zeer belangrijke speler voor ons. In balbezit, maar ook tactisch staat hij altijd goed en hij anticipeert goed. Als zo'n speler uitvalt is het altijd een probleem. Timo Baumgartl moest vervolgens linkscentraal gaan spelen en dat is hij niet gewend. Natuurlijk moet hij veel beter spelen. Na zijn fout was hij nerveus en had hij een paar slechte momenten. Dat weet hij ook", aldus Schmidt, die zich nu gaat voorbereiden op het thuisduel met Vitesse van zondagmiddag.

Max sprak tegenover RTL7 van een 'knotsgekke wedstrijd' tegen Olympiacos. "We speelden eigenlijk best goed. In de eerste helft waren we goed aan de bal en hadden we goede momenten in de aanval", zo benadrukte de linksback van PSV, die ongelukkig balverlies leed bij de 4-2 van de Griekse ploeg "We scoorden twee keer, maar we stonden met rust wel met 3-2 achter. Dat was wel een raar gevoel, omdat we goed speelden." PSV leek in de tweede helft op twee gedachten te hinken. "Het was de vraag wat nu beter was. Verdedigen of op jacht gaan naar het derde doelpunt. Uiteindelijk kregen we een vierde doelpunt tegen."

De twee doelpunten van Eran Zahavi bleken uiteindelijk weinig waard te zijn voor PSV. Desondanks was de aanvaller na afloop niet boos op zijn medespelers. "Nee, dat is niet mijn karakter", zo klonk het in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Ik heb heel veel ervaring en ik weet dat we hiervan gaan leren. Onze spelers zijn jong en gaan zich nog ontwikkelen. Bij de derde tegengoal hebben we de tegenstander natuurlijk uitgenodigd. Hiervan gaan we leren", sprak Zahavi hoopvolle woorden. "We hebben fouten gemaakt, maar ik ga niemand daarvan de schuld geven. We zijn een team en maken fouten, maar we moeten elkaar vooruit duwen en niet in de put praten". zo besloot de PSV-spits op een positieve noot.