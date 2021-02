Terence Kongolo in opspraak na opduiken van video van surpriseparty

Vrijdag, 19 februari 2021 om 08:01 • Laatste update: 08:23

Er is in Engeland ophef ontstaan rond Terence Kongolo. De Daily Mail heeft beelden in handen gekregen, waarop te zien is hoe de 27-jarige verdediger van Fulham op zijn verjaardag verrast wordt door door zeven mensen. Het is momenteel in het Verenigd Koninkrijk niet toegestaan om met mensen uit verschillende huishoudens bij elkaar te komen.

Kongolo vierde afgelopen zondag zijn 27e verjaardag en stond op dezelfde dag met Fulham op Goodison Park tegenover Everton, waar the Cottagers met 0-2 wisten te winnen. De wedstrijd stond om 19.00 uur Engelse tijd op het programma en Fulham vloog direct na het duel vanuit Liverpool terug naar Londen. Op de video in handen van de Daily Mail is te zien hoe Kongolo nietsvermoedend zijn appartement binnenstapt, gehuld in kleding van Fulham, met mondkapje en een met een koffer in zijn handen.

EXCLUSIVE: Fulham star Terence Kongolo in Covid lockdown party breach | @MikeKeegan_DM https://t.co/0ov5o4JZpB — MailOnline Sport (@MailSport) February 18, 2021

In zijn appartement wordt Kongolo klaarblijkelijk opgewacht door zeven familieleden of vrienden. Er is tevens te zien dat er ballonnen op de grond liggen en er een taart in het appartement is neergezet. Kongolo begint te dansen als hij eenmaal doorheeft dat hij verrast wordt met een verjaardagsfeest. Fulham is op de hoogte van de video en onderzoekt de ‘omstandigheden’. Het is momenteel in Engeland verboden om met mensen uit verschillende huishoudens bij elkaar te komen. Bij Kongolo waren er zeven mensen over de vloer.

De Daily Mail schrijft op basis van bronnen dat Kongolo niet op de hoogte was van het feestje dat voor hem was georganiseerd. Het heeft er alle schijn van dat de video via Snapchat is uitgelekt. Kongolo zat woensdagavond bij Fulham negentig minuten op de reservebank tijdens de thuiswedstrijd tegen Burnley (1-1). De in oktober na een huurperiode definitief van Huddersfield Town overgekomen verdediger speelde voorlopig mede door een enkelblessure pas één wedstrijd voor Fulham, in de FA Cup tegen Queens Park Rangers. Tegen Everton zat Kongolo overigens ook de hele wedstrijd op de reservebank.