Sven Botman boos na Lille - Ajax: ‘Ik vind het persoonlijk echt schandalig’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 07:10 • Laatste update: 07:53

Sven Botman stapte donderdagavond met Lille OSC als verliezer van het veld in het Europa League-duel met zijn oude club Ajax: 1-2. In gesprek met de Nederlandse televisie was de 21-jarige centrumverdediger niet te spreken over de strafschop die de Amsterdammers kregen van scheidsrechter Ivan Kruzliak. De Slowaak legde de bal op de stip na een vermeende overtreding van Renato Sanches op Nicolás Tagliafico, waarna Dusan Tadic de gelijkmaker vanaf elf meter kon aantekenen.

“Ik vind het persoonlijk echt schandalig. Sanches staat met zijn rug naar hem toe en ziet hem niet eens aankomen. Hij heeft niet de intentie om hem te raken, hij wil gewoon de bal beschermen zoals je dat normaal ook op het middenveld doet als je de bal krijgt. Nee, ik vind het echt een schandalige beslissing”, zei Botman in gesprek met ESPN. “Die VAR ook, soms doen ze hun werk, maar er zijn te vaak momenten dat ze het laten liggen.”

Perez na Lille - Ajax vernietigend over ‘pannenkoek’: ‘Een regelrechte schande’

Ook Kenneth Perez vond dat er geen strafschop gegeven had moeten worden. Lees artikel

“Er ging niet veel mis, tot er voor mijn gevoel een hele rare beslissing door de scheidsrechter werd genomen”, sprak de verdediger voor de camera van RTL. “Het is wat mij betreft een normaal duel, Tagliafico gaat heel makkelijk naar de grond. Je weet dat spelers daarnaar op zoek zijn en de scheidsrechter gaat mee in de emotie. Ik vind het geen goede beslissing, maar dat is voetbal en uiteindelijk moeten we zorgen dat het bij 1-1 blijft en niet nog 1-2 wordt. We gingen als team teveel mee in de emotie, dat is onze fout geweest. Daarnaast hebben we niet onze beste wedstrijd gespeeld, maar ik denk dat we het redelijk onder controle hadden.”

“De nederlaag was onterecht, ik denk dat een gelijkspel beter op zijn plaats was geweest. We hadden het redelijk onder controle, kwamen door een fout met 1-0 voor. Dat was een cadeautje. Uiteindelijk kregen zij een cadeautje van de scheids”, vervolgde Botman. “Het is gewoon een wedstrijd op zich, het was voor mij niks anders. Vooraf heb ik wel wat spelers gesproken, maar tijdens de wedstrijd is alles hetzelfde. Dit resultaat is niet ideaal, maar we houden vertrouwen. Als we op ons top zijn, kunnen we zeker een resultaat boeken. We kregen weinig grip op hun opbouw, dat is iets om volgende week te verbeteren.”