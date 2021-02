Ten Hag: ‘Als ik hem wilde wisselen, had ik op drie posities moeten wisselen’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 06:54 • Chris Meijer

Erik ten Hag toonde zich na afloop van het duel tussen Lille OSC en Ajax (1-2) tevreden met het resultaat. De Amsterdammers wonnen in Noord-Frankrijk door doelpunten van Dusan Tadic en Brian Brobbey, die de wedstrijd in een tijdsbestek van twee minuten volledig deden omkeren. Ten Hag gaf in gesprek met ESPN te kennen dat hij in het restant van het seizoen ‘gewoon’ een beroep zal blijven doen op Brobbey, ondanks dat de negentienjarige spits aan het einde van het seizoen vertrekt. Verder prijsde de oefenmeester het doorzettingsvermogen van Nicolás Taglifico, die in de fout ging bij het tegendoelpunt.

“De beste spelers spelen. Als we Brobbey nodig hebben, dan gaat hij spelen. Wij hopen dat hij Ajax blijft helpen door goals te scoren en hard te werken”, zegt Ten Hag in gesprek met ESPN. De oefenmeester bracht Brobbey direct na de tegentreffer in de 72e minuut binnen de lijnen als vervanger van David Neres. Dit omdat hij naar eigen zeggen nog wel rekende op een zege. “Daarom stond Brobbey klaar. Het liep aanvankelijk iets anders, maar het tekent wel het karakter van deze ploeg om zich terug te vechten. Juist degene die in de fout ging bij de 1-0, creëerde de penalty.”

Bij de 1-0 van Weah ging Nicolás Tagliafico met een te korte terugspeelpass in de fout. “Nico is geblesseerd, maar hij heeft volgehouden. Als ik hem had moeten wisselen, had ik op drie posities moeten wisselen. Ik heb ook te maken met Rensch, die moeite heeft met het volhouden van de intensiteit. Hem moest ik ook wisselen”, sprak Ten Hag voor de camera van RTL. “Dan kan zo’n foutje gebeuren. Dat is inherent aan topvoetbal, een foutje kan erin sluipen. Dat mag niet, maar kan gebeuren. Het is tekenend dat je de rug recht en het omdraait. Zeker op basis van het veldspel was dat verdiend.”

“Wij speelden een heel goede wedstrijd. Mijn ploeg heeft karakter, dat hebben we meerdere malen getoond”, vervolgde Ten Hag. Hij genoot derhalve van het optreden van zijn ploeg. “De nauwkeurigheid aan de bal, de vele variaties. Het was heel moeilijk voor Lille om druk op ons te krijgen. De restverdediging en de omschakeling waren op een heel hoog niveau. Het was heel mooi om te zien.” Toch benadrukte Ten Hag dat de return over een week in de Johan Cruijff ArenA nog een ‘heel gevecht’ wordt. “Ze staan niet voor niets bovenaan in Frankrijk.”