Kwakman: ‘Ten Hag kan hem toch niet zomaar weer uit de basis halen?’

Donderdag, 18 februari 2021 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:10

Kees Kwakman vindt dat Lisandro Martínez in de basis moet blijven bij Ajax. De analist van ESPN vond de 23-jarige centrumverdediger van Ajax een uitstekende indruk maken tegen Lille OSC (1-2 zege), maar vreest dat Erik ten Hag de Argentijn de volgende wedstrijden niet meer zal opstellen. Dan keert Ryan Gravenberch namelijk terug van een schorsing en zou Martínez opnieuw kind van de rekening kunnen worden.

Door de schorsing van Gravenberch schoof Daley Blind tegen Lille net als eerder in de beker tegen PSV (2-1 zege) door naar het middenveld. De plek achterin die Blind vacant liet, werd ingevuld door Martínez. "Ik vond Martínez echt geweldig spelen", zegt Kwakman. "Die had één foutje, dat had afgestraft kunnen worden", doelt de analist op een moment waarbij Martínez tegenstander Jonathan David kwijt was. De spits van Lille legde de bal vanaf de achterlijn gevaarlijk voor het doel, maar zag hoe Jurriën Timber de bal namens Ajax met enig geluk wegwerkte.

Kwakman hoopt dat Martínez zijn plek in het elftal behoudt. "Ik ben benieuwd wat Ten Hag gaat doen. Want je kunt hem er toch eigenlijk niet zomaar weer uithalen? Die laat toch echt heel vaak zien dat hij toch echt heel erg goed is." Kwakman voorziet de optie om Blind op het middenveld naast Gravenberch te laten spelen. In dat geval zou Edson Álvarez uit het elftal verdwijnen. "In de Nederlandse competitie kan dat wel", zegt Kwakman. "Ik vind dat Álvarez overigens hetgeen wat hij moet doen, en wat hij heeft, dat is net wat anders dan de rest, dat komt echt wel goed van pas, zeker in Europese wedstrijden." Een andere optie, om Martínez naast Blind te laten spelen in de verdediging, blijft onbelicht op ESPN.

Ook bij de collega's van RTL 7 is het luxeprobleem bij Ajax onderwerp van gesprek. "Martínez speelde een goede pot, maar Blind gaat normaal gesproken weer terug naar achteren", zegt Theo Janssen op die zender. "Ik vond Blind vandaag een goede wedstrijd spelen. Blind speelt gewoon heel erg goed. Waar ik van houd, is dat hij bijna altijd door de as speelt. Hij probeert altijd mensen over te slaan en strakke ballen tussendoor te spelen. Dat is wel echt een kwaliteit van hem. Hij is zó slim en dat laat hij nu zien. Complimenten."

Ook Jan Boskamp weet dat Gravenberch zijn plek in de basis direct terug krijgt. "Dat scheelt veel, want hij kan goed ballen", zegt Boskamp, die daarnaast eveneens lyrisch is over Blind. "Als Ajax een aanval opzette, zag je Blind soms een tweede bal oprapen en op doel schieten. Dan sluit je bij en zit er geen gat tussen de linies. Hij heeft volgens mij twee of drie keer op doel geschoten met afvallende ballen." Een ander pluspunt van Blind is volgens Boskamp dat hij op veel plekken inzetbaar is. "Voor de trainer is het een gouden speler."