Arsenal remiseert tegen Benfica; grauw vooruitzicht voor Napoli

Donderdag, 18 februari 2021 om 22:59 • Laatste update: 23:10

Arsenal heeft nog geen grote dreun kunnen uitdelen aan Benfica in de eerste ontmoeting in de zestiende finales in de Europa League. Donderdagavond remiseerden the Gunners met 1-1 in een wedstrijd die in Rome werd afgewerkt, waardoor de strijd in Londen volgende week nog volledig open ligt. Tegelijkertijd ging Napoli met 2-0 onderuit bij Granada, dat daardoor met vertrouwen zal toeleven naar de return van volgende week donderdag in Stadio Diego Armando Maradona.

Benfica - Arsenal 1-1

Manager Mikel Arteta besloot zijn ploeg niet te wijzigen ten opzichte van het gewonnen Premier League-duel met Leeds United (4-2); aan de andere kant voerde Jorge Jesus drie wijzigingen na het teleurstellende puntenverlies tegen Moreirense (1-1) in de Liga NOS. Het aantal gecreëerde kansen was schaars in het eerste bedrijf, waarin beide ploegen de kat uit de boom keken. Arsenal kwam tot tweemaal toe het dichtst bij een doelpunt, maar in de afronding ontbrak het aan scherpte. Na twintig speelminuten schoot Pierre-Emerick Aubameyang een, in feite, niet te missen kans rakelings naast de linkerpaal; op slag van rust voorkwam doelman Helton Leite een treffer van Emile Smith Rowe met een fraaie redding.

De weinig oogstrelende eerste helft werd na rust ruimschoots gecompenseerd. De wedstrijd werd opengebroken in de 55ste minuut, toen scheidsrechter Cüneyt Çakir resoluut naar de stip wees na een handsbal van Smith Rowe. Pizzi mocht namens Benfica achter de bal gaan staan en de middenvelder maakte vanaf elf meter geen fout. Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong, want twee minuten later trok Bukayo Saka de stand, uit een lage voorzet van Cedric Soares, al gelijk: 1-1. Hoewel de videoscheidsrechter de situatie wegens mogelijk buitenspel nog bekeek, bleef de treffer staan. In het restant van de wedstrijd probeerden beide teams nog een doorbraak te forceren, maar aan de stand kwam geen verandering meer.

Granada - Napoli 2-0

Granada, dat in Groep E tweede eindigde achter PSV, begon voortvarend aan de ontmoeting. Waar Alex Meret na een kwartier spelen nog redding kon brengen op een inzet van Dimitri Foulquier, moest de sluitpost van Napoli even later alsnog capituleren. Kenedy bereikte met een fraaie voorzet Yangel Herrera, die met een succesvolle kopbal de linkerbenedenhoek vond: 1-0. Hoewel de Napolitanen, die ten koste van AZ overwinterden in Europa, niet veel onderdeden voor Granada, liep de schade twee minuten later nog verder op.

Na een razendsnelle counter belandde de bal bij Darwin Machís, die het leer vervolgens meegaf aan Kenedy. De Braziliaan hoefde niet aan te nemen en schoot diagonaal raak: 2-0. Na een klein half uur spelen hoopte Elif Elmas voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar zijn inzet ging rakelings naast. In het tweede bedrijf zakten de Spanjaarden verder in om de comfortabele voorsprong te verdedigen; Napoli was niet bij machte om de Andalusische muur te slechten. Een kwartier voor tijd werd er nog een kans om zeep geholpen door Amir Rrahmani, die, net voordat Victor Osimhen wilde afronden, over kopte. Ook de thuisploeg kreeg nog kansen op een treffer, maar die werd niet meer gevonden.