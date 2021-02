‘Met mensen in de voetbaltempel zou PSV Bayer Leverkusen zijn geworden’

Donderdag, 18 februari 2021 om 22:40 • Dominic Mostert

In Griekenland heeft men vertrouwen in een goed resultaat voor Olympiacos in de returnwedstrijd tegen PSV van volgende week donderdag. In de eerste ontmoeting in de zestiende finales van de Europa League boekte de koploper van de Super League donderdagavond een 4-2 overwinning. Volgens de sportkrant Fos had de score nog hoger kunnen uitvallen, als er publiek aanwezig was in het stadion. Na de wedstrijd trekt de krant de vergelijking met een zege die Olympiacos boekte in het Champions League-seizoen 2002/03.

"Met mensen in de voetbaltempel zou PSV Bayer Leverkusen zijn geworden", kopt Fos, een krant die bekendstaat om de nauwe banden met Olympiacos. "Olympiacos gaf twee keer een voorsprong weg, maar bewees uiteindelijk de betere ploeg te zijn. Als het Georgios Karaiskakis Stadion gevuld was met publiek, hadden de supporters een avond meegemaakt als die van 18 september tegen Bayer Leverkusen." Op 18 september 2002 begon Olympiacos het Champions League-seizoen met een 6-2 overwinning op Leverkusen, maar de Grieken eindigden uiteindelijk wel onderaan in de poule met verder Maccabi Haifa en Manchester United."

"Niemand die Olympiacos een warm hart toedraagt, kan die avond vergeten", vervolgt Fos. "En zij die vanavond naar de wedstrijd tegen PSV keken, helaas vanuit huis, werden er misschien aan herinnerd. Die nacht fileerde het Olympiacos van trainer Takis Lemonis het Bayer Leverkusen dat een paar maanden daarvoor nog in de Champions League-finale tegen Real Madrid stond met 6-2. Net als toen gaf Olympiacos gas in de aanval, maar waren er problemen in de verdediging. Maar wat Olympiacos toen wél had en nu niet, was een stadion dat in vuur en vlam stond."

Pedro Martins, de trainer van Olympiacos, in het duel met PSV.

"Met fans aan de zijde had de ploeg van Pedro Martins ongetwijfeld nog een keer gescoord, zeker in de slotminuten, toen de trainer zijn ploeg rigoureus omgooide met wissels die het signaal afgaven dat de ploeg zocht naar meer doelpunten. Toch is Olympiacos natuurlijk de favoriet om door te gaan. Niet alleen door de 4-2 zege, maar ook omdat de ploeg van Martins minstens één goal zal maken in de return", verwacht de krant. Trainer Martins laat in een eerste reactie echter weten dat hij nergens op rekent. "Ik heb altijd gezegd dat je je pas na twee wedstrijden kwalificeert", benadrukt hij.

"We hebben een kleine voorsprong, maar er is nog niets beslist. Ik verwacht veel doelpunten in de return en we hopen dat de score in ons voordeel uitvalt", blikt de trainer vooruit. Het gewonnen duel van donderdag noemt hij een 'leuke wedstrijd voor de kijkers'. "Maar trainers moeten niets hebben van zulke wedstrijden", voegt hij eraan toe. "Het spelverloop was krankzinnig en onvoorspelbaar. Het zou geweldig zijn geweest als het stadion vol had gezeten, want het was echt een wedstrijd waar de supporters van hadden kunnen genieten. Het zou een prachtig gezicht zijn geweest. Maar nogmaals: als trainer houd je niet van zulke wedstrijden."