Calvin Stengs test positief op coronavirus en ontbreekt op trainingsveld

Donderdag, 18 februari 2021 om 22:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:23

Calvin Stengs is besmet met het coronavirus, zo meldt het Noordhollands Dagblad donderdagavond. De aanvaller werd begin deze week positief getest en ontbreekt sindsdien op de training. Het is daarom de vraag of Stengs zaterdagavond inzetbaar is voor de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

AZ wordt niet voor het eerst getroffen door het coronavirus. In oktober was er sprake van een grote uitbraak van het virus in de selectie. Toen raakten in totaal vijftien spelers besmet, waaronder met name wisselspelers. De ploeg van toenmalig trainer Arne Slot trad gehavend aan in de uitwedstrijd tegen Napoli in de Europa League, maar wist desondanks met 0-1 te winnen.

Hoewel AZ toen aangaf de geldende procedures zorgvuldig te volgen, is nu weer een speler besmet geraakt. Stengs is de enige speler die de afgelopen dagen ontbrak op het trainingsveld, dus er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat meerdere spelers besmet zijn. De buitenspeler miste in de afgelopen negentien officiële wedstrijden geen minuut bij AZ.