Oranje Leeuwinnen onverbiddelijk in burenruzie met zeven treffers

Donderdag, 18 februari 2021 om 21:59 • Dominic Mostert

De Oranje Leeuwinnen hebben donderdagavond een klinkende zege geboekt in de vriendschappelijke wedstrijd tegen België. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman ondervond in Brussel weinig tegenstand van de Red Flames: 1-6. Het volgende oefenduel ter voorbereiding op de Olympische spelen in Tokyo wordt op 24 februari afgewerkt in het Covebo Stadion - De Koel, waar Duitsland de tegenstander is.

De vrouwen van Wiegman begonnen overtuigend aan hun eerste wedstrijd van 2021, daar Jill Roord al in de derde speelminuut doelvrouw Justien Odeurs tot het maken van een redding dwong. Niet veel later kwam ook Vivianne Miedema dicht bij de openingstreffer, maar wederom was het Odeurs die, met behulp van de lat, een tegentreffer voorkwam. Halverwege de eerste helft bracht het aluminium, na een uithaal van Davina Philtjens, ook redding voor de Leeuwinnen.

Na een ruim halfuur leken de bezoeksters weer een goede kans op de voorsprong te missen, toen Lieke Martens na een fraaie individuele actie het houtwerk raakte. Miedema stond echter goed gepositioneerd om in de herkansing af te ronden: 0-1. Vlak voor rust zetten de Leeuwinnen nog even flink aan, maar de marge kon niet verdubbeld worden. De maakster van het eerste doelpunt trof wederom de lat; vervolgens zag Martens, bij afwezigheid van een videoscheidsrechter, een loepzuiver doelpunt afgekeurd worden wegens vermeend buitenspel. Tien minuten na rust werd de voorsprong alsnog verdubbeld. In eerste instantie stuitte Martens, niet voor het eerst op de avond, op Odeurs, maar in de rebound was het voor Roord een koud kunstje om het leer tegen de touwen te werken: 0-2.

Hoewel Marie Minnaert er op aangeven van Janice Cayman na ruim een uur spelen 1-2 van maakte, kwam Nederland geen moment in de problemen. Een minuut na de aansluitingstreffer werd de marge namelijk alweer verdubbeld, toen Stefanie van der Gragt raak kopte uit een hoekschop van Merel van Dongen: 1-3. Uiteindelijk liepen de Leeuwinnen nog verder uit dankzij Lieke Martens, die met een geplaatst schot de 1-4 maakte. Ook Daniëlle van de Donk kreeg haar naam ook nog op het scorebord en zorgde in de slotfase op aangeven van Victoria Pelova voor de 1-5. Het slotakkoord werd gespeeld door Renate Jansen, die de 1-6 eindstand op het scorebord zette.