PSV klungelt in Griekenland en heeft moeilijke uitgangspositie

Donderdag, 18 februari 2021 om 20:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:55

Het wordt voor PSV een hels karwei om de achtste finales van de Europa League te bereiken. Op bezoek bij regerend Grieks kampioen Olympiacos kwamen de Eindhovenaren tot tweemaal terug van een achterstand, maar uiteindelijk liepen ze toch aan tegen een nederlaag: 4-2. Defensief geklungel deed PSV de das om bij de laatste twee doelpunten van Olympiacos.

PSV trad in Piraeus aan met Mario Götze in de basiself. De aanvallende middenvelder keerde terug van een liesblessure, die hem twee maanden aan de kant hield. Bij Olympiacos, met veertien punten voorsprong de koploper van Griekenland, had PSV-huurling Bruma verrassenderwijs een basisplaats als linksbuiten. De aanvaller speelde een belangrijke rol bij het vroege openingsdoelpunt van Olympiacos. Hij wekte de indruk een vrije trap te gaan nemen, maar in werkelijkheid deed Mathieu Valbuena dat. Zijn lepe voorzet werd op waarde geschat door Andreas Bouchalakis, die wegliep bij Pablo Rosario en Eran Zahavi en met een boogbal over Yvon Mvogo raak kopte.

Het leek een desastreuze start voor PSV, maar vijf minuten later kwamen de bezoekers al langszij. Zahavi combineerde op het middenveld met Ibrahim Sangaré en kapte vervolgens Mady Camara uit. Het afstandsschot dat Zahavi daarna waagde miste eigenlijk de juiste kracht, maar werd door de knie van Sokratis Papastathopoulos van richting veranderd en daardoor stond keeper José Sá op het verkeerde been: 1-1. Het was voor PSV het eerste doelpunt in een knock-outfase van een Europees toernooi sinds Ola Toivonen in maart 2012 scoorde tegen Valencia. Het doelpunt deed PSV zichtbaar goed: na de wankele start leek de ploeg van Roger Schmidt de controle te krijgen. Een scherpe Griekse counter leidde echter wel tot een schot van Kenny Lala, dat door Mvogo werd verwerkt.

Kort daarna ontving Sangaré een gele kaart, waardoor de middenvelder geschorst is voor de return. Niet veel later moest Olivier Boscagli aan een blessure worden behandeld en dus stond PSV even met tien man op het veld. Daar profiteerde Olympiacos optimaal van: aan de rand van het strafschopgebied mocht Yann M'Vila uithalen en zijn schot kende een lastige stuit voor PSV. Boscagli bleek niet verder te kunnen en werd vervangen door Timo Baumgartl. Het slechte nieuws stapelde zich op, maar toch kwam PSV opnieuw met een razendsnel antwoord. Na een corner van Philipp Max kopte liep Zahavi zich vrij en doelman Sá kreeg geen controle over zijn kopbal: 2-2.

In de blessuretijd van de eerste helft greep Olympiacos echter voor de derde keer de leiding. Defensief geklungel van Baumgartl lag aan het doelpunt ten grondslag: de invaller ontving een pass van Max en liet zich in het strafschopgebied van de bal zetten door Youssef El-Arabi, die daardoor plots een gigantische kans kreeg. De spits omspeelde Mvogo en rondde af in een leeg doel: 3-2. Kort na de pauze was Zahavi dicht bij de voltooiing van zijn hattrick, maar zijn vrije trap in de verre hoek belandde tegen de paal. Het doelgevaar was na rust beperkter dan in de eerste helft. Toch werd er nog gescoord: acht minuten voor tijd scoorde Georgios Masouras vanaf de rand van het strafschopgebied, nadat Baumgartl zwak optrad in een duel en Max een voorzet niet goed verwerkte.